Calendario económico: las minutas de la FED y los datos de empleo en el centro de atención del mercado
Los contratos Europa sugieren una apertura mixta en el Viejo Continente Los datos de JOLTS e ISM arrojarán más luz sobre la salud...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El petróleo pierde ligeramente a pesar de la situación aún inestable en Medio Oriente, donde un ataque de precisión con...
El aumento del dólar estadounidense y los mayores rendimientos ejercen presión sobre el sentimiento de los inversores en el...
Las acciones de ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) están subiendo más del 12% hoy, después de que Maersk decidiera abandonar el regreso...
Moderna está subiendo un 14,30%, lo que marca la alza intradiaria más alta desde finales de 2022 tras una actualización de Oppenheimer...
¡El petróleo inicia el año con grandes movimientos! Diversos sucesos geopolíticios internacionales provocan fluctuaciones...
Los precios del petróleo borran las subidas iniciales impulsadas por una prima geopolítica relacionada con la escalada de tensiones en el...
Corrección en Wall Street Dólar subiendo fuerte Tesla informa resultados de ventas de automóviles El año...
EE.UU., índices PMI finales de diciembre PMI manufacturero final 47,9 (pronóstico 48,4, anterior 48,2) El sector manufacturero...
Las acciones de Apple bajan más de un 3% después de que Barclays rebajara la calificación de sus acciones y recortara su precio objetivo,...
Tesla ha publicado este martes los datos de entragas y producción de vehículos del último trimestre del año. La compañía...
El repunte del mercado de valores chino desde finales de diciembre de 2023 parece un espejismo tras las lecturas más débiles de lo esperado...
Las acciones de JOYY (YY.US) están cayendo hoy un 11% antes de la apertura. Las acciones de una empresa tecnológica china que cotizan en...
Según informes de noticias y fuentes de Reuters, es posible que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no se retrase hasta el 10...
Las criptomonedas obtienen mejores resultados al comienzo de un nuevo año. BITCOIN sube más del 5% hoy y supera la marca de $ 45,000 hoy....
Los índices europeos borran las ganancias iniciales Dax retrocede desde la zona de los 17.000 pts Es probable que Airbus supere el objetivo...
El período navideño fue uno de los más cálidos jamás registrados, no sólo en Europa, sino también en Estados...
La eléctrica española rescindió el acuerdo para comprar PNM por 4.300 millones de dólares después de más de tres...
El crecimiento económico de Chile en noviembre de 2023 fue impulsado por un aumento en la producción de bienes y servicios, aunque se vio...
