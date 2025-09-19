Elecciones en Taiwán 🌏 ¿Quién ganará la partida geopolítica?
Uno de los acontecimientos geopolíticos clave a principios de 2024 son las elecciones presidenciales y parlamentarias en Taiwán, previstas...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
ASML ha cancelado los envíos de algunas de sus máquinas a China a petición de la administración del presidente estadounidense Joe...
El calendario económico europeo estuvo dominado por la publicación del PMI manufacturero de diciembre. Sin embargo, las lecturas de las economías...
El Ibex 35 al igual que el resto de sus homólogos en Europa, empieza 2024 con grandes subidas. Tras el reporte de los datos de PMI. Los bancos parece...
El Bitcoin supera los 45.000 dólares por primera vez en casi dos años, a medida que se acerca la aprobación de un fondo...
Los índices europeos apuntan a una apertura al alza PMI manufacturero de Europa y Estados Unidos Informe NFP y actas del FOMC a...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta hoy: el S&P/ASX 200 y el Kospi suben un 0,5%, mientras que el Nifty 50 cae un...
La última sesión bursátil de diciembre y todo el año 2023 transcurrió sin incidentes. El flujo de noticias fue escaso,...
La criptomoneda más grande no pudo mantener las alzas de ayer y actualmente cotiza a 41.800 dólares. Las altcoins también están...
Los mercados financieros mundiales están cerrando un 2023 volátil y los inversores esperan con ansias las oportunidades comerciales que traerá...
Estas fueron las acciones que tuvieron mayor actividad en esta semana, las principales noticias relevantes son: AstraZeneca (AZN.US): adquirirá...
PMI de Chicago de EE.UU. para diciembre: 46,9 pts vs 51 pts exp. y 55,8 puntos El índice PMI regional de Chicago, mucho más...
Los índices estadounidenses iniciaron la última sesión bursátil del año con pocos cambios, pero luego bajaron. Los principales...
Los índices de Wall Street inician la sesión con pocos cambios Los principales índices estadounidenses terminan el año...
El año 2023 cierra con excelentes noticias para los inversores en renta variable, con los principales índices bursátiles registrando...
¡Cierra un año espectacular para los mercados! Durante este período, los principales selectivos han conseguido recuperar el terreno...
Los mercados europeos registran subidas en la última jornada del año BOC Aviation encarga cuatro aviones Airbus A321NEO y dos Airbus...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El Instituto Nacional de Estadisticas presenta el informe de actividad del comercio de noviembre en 2023, en el cual se observó una disminución...
Ferrovial (FER.ES) continua con sus ventas, en esta ocasión con algunos de sus activos en Canadá, Irlanda, Escocia y España. En nuestro...
