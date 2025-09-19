Victoria legal de JD.com contra Alibaba 🔔
JD.com (JD.US), empresa China, destacada en el sector minorista online, celebra la victoria legal contra su rival Alibaba, que ha sido multado con mil...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuerte en el mercado de divisas, subiendo más del 0,8% frente al dólar y acercándose...
La farmacéutica española, Grifols (GRF.ES), ha vendido el 20% de su filial china Shanghai Raas a Haier Group, una gran empresa asiática,...
En noviembre de 2023, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) desestacionalizado mostró una disminución del 1,6% respecto...
En XTB hemos seleccionado 12 compañías que creemos que por diferentes motivos pueden ser muy interesantes de cara a 2024. Cada día,...
En el trimestre finalizado en noviembre de 2023, la tasa de desempleo en Brasil se situó en el 7,5%, lo que representa una disminución de...
En el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2023, se observó un incremento en la tasa de desocupación nacional del 0,8%,...
Ayer, el índice del dólar estadounidense (USDIDX) cayó a su nivel más bajo en cinco meses, y se observaron caídas similares...
La tasa de inflación en España durante el mes de diciembre aumentó un 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Tras...
Los futuros sobre índices registran subidas moderadas Inflación adelantada de diciembre Datos PMI de Chicago en EE.UU. Es probable...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico viven una sesión mixta el último día del año....
Los índices estadounidenses están experimentando una volatilidad limitada hoy y cotizan ligeramente al alza, aunque los datos de las solicitudes...
Las criptomonedas cotizan a la baja hoy después de que el índice del dólar respetara un nivel de soporte psicológico, en 100...
Inventarios de Petróleo crudo de EE. UU. (informe del Departamento de Energía): -7,11 millones de barriles frente a los -2,85 millones esperados...
Los futuros de Wall Street protagonizan la sesión de hoy sin cambios, con sentimientos encontrados Solicitudes de desempleo ligeramente superiores...
La caída de los inventarios de gas natural de EE.UU ha sido más fuerte de lo esperado con una lectura de -87 bcf frente a los -79 bcf previstos....
Solicitudes de desempleo en EE.UU.: 218.000 frente a 210.000 exp. y 205 k anteriormente
Ernie Bot de Baidu ha superado los 100 millones de usuarios, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y adopción por parte...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices de Wall Street terminaron la jornada...
ZIM es una compañía naviera israelí que cotiza en EE. UU. El aumento de los ataques en el Mar Rojo amenazan el transporte marítimo...
