Los mercados europeos bajo una moderada presión vendedora
Los mercados europeos marcan caídas moderadas Hapag-Lloyd detiene su flota en el Mar Rojo a pesar de la activación del grupo de trabajo...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Segun el informe de indicadores de Ocupacion y Empleo por INEGI, la tasa de desocupación fue del 2.7%, lo que presenta una disminución de...
En XTB hemos seleccionado 12 compañías que creemos que por diferentes motivos pueden ser muy interesantes de cara a 2024. Cada día,...
El EURUSD continúa subiendo hasta 3,5% desde el mínimo local alcanzado el 8 de diciembre de 2023. El principal par de divisas superó...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza Ventas minoristas españolas, solicitudes de desempleo en EE.UU. Informes...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 subió un 0,14%, el Dow Jones un 0,30% y el...
Aunque invertir en acciones puede conllevar un cierto nivel de riesgo debido a la volatilidad del mercado, también puede ofrecer importantes beneficios...
Los índices de Wall Street cotizan al alza hoy. El Nasdaq ha subido un 0,2%, el S&P 500 ha sumado más de un 0,13% y el índice...
Fitch Ratings predice que los elevados gastos por intereses seguirán desafiando a las empresas de grado especulativo altamente apalancadas en los...
Ethereum ha subido un 5,70% hasta 2.360 dólares, acercándose a los máximos de este año de alrededor de 2.400 dólares....
Índice compuesto de la Reserva Federal de Richmond: real -11; pronóstico -3, anterior -5 La actividad manufacturera en el Quinto...
Wall Street registra subidas moderadas El dólar sigue cayendo Los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen cayendo Los principales...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices estadounidenses experimentaron subidas...
Los precios del gas natural estadounidense cotizan hoy subiendo aproximadamente un 3%. Los nuevos pronósticos meteorológicos sugieren que...
El DAX 40 sube tras las vacaciones de Navidad El Deutsche Börse iniciará un programa de recompra de acciones el 2 de enero de 2024 Adler...
El yen japonés es la moneda del G10 con peor desempeño en la actualidad. El resumen de las opiniones de la reunión de diciembre del...
En 2023, los llamados "soft commodities" dominaron el mercado de productos básicos. El cacao, el café y, hasta cierto punto, también...
