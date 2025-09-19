ÚLTIMA HORA: Inflación PCE por debajo de las expectativas de los analistas; aumento masivo de pedidos
EE.UU., paquete de datos de noviembre. Inflación del PCE. Actualmente: 2,6% a/a. Esperado: 2,8% interanual. Anterior: 3,0% interanual Inflación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
En noviembre de 2023, los índices de precios de productor en Chile mostraron variaciones significativas en diferentes sectores. El Índice...
La última sesión previa a Navidad en los mercados financieros mundiales se ha desarrollado hasta ahora de manera sosesagada. Los rangos de...
Seguro que ya has pensado qué vas a hacer con el dinero que ganes en el próximo sorteo de Lotería de Navidad, pero siento recordarte...
La libra esterlina recibió una oferta esta mañana después de que los datos de ventas minoristas del Reino Unido correspondientes a...
Meliá (MEL.ES) fue fundada en 1956 y es ya una de las compañías hoteleras más grandes del mundo, además de líder...
Telefónica (TEF1.ES) sigue llevándose los focos este 2023 y parece que lo seguirá haciendo a lo largo de 2024. En esta ocasión,...
Las acciones chinas de juegos se desplomaron hoy, empujando al Hang Seng casi un 1,8% a la baja durante la última sesión previa a Navidad....
El informe del PIB del Reino Unido para el tercer trimestre de 2023, así como los datos de ventas minoristas del Reino Unido de noviembre, se acaban...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza, incluso a pesar de una revisión a la baja de los datos del PIB del tercer...
Los índices de Wall Street están recuperando algunas caidas después de la débil sesión de efectivo de ayer. El S&P500...
¿Iniciarán las criptomonedas una nueva senda alcista en 2024? El mercado de las criptomonedas, tras un 2022 desastroso, está experimentando...
Carnival Corporation (CCL.US) informó una mejora significativa en sus beneficios del cuarto trimestre, superando las expectativas con una caida...
USA - cambio de inventario de gas. Actualmente: - 87 bcf. Cambio esperado: -80 bcf. Anterior: -55 bcf Los precios de Gas Natural reacciona al alza...
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses inician una posible recuperación en Wall Street tras experimentar el día...
¿Dónde invertir en Renta fija a través de ETFs? Descubre 3 ideas de inversión en este seminario en directo junto a Manuel Pinto ¡No...
FedEx cayó más del 12% el martes La caída fue provocada por la decepcionante publicación de resultados del segundo trimestre...
Los datos de ventas minoristas canadienses de octubre se publicaron hoy a la 1:30 pm GMT. Se esperaba que el informe mostrara un aumento mensual en los...
