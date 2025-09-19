ÚLTIMA HORA: PIB de EE.UU. inferior a lo esperado 📌
PIB trimestral final real 4,9% (previsión 5,2%, anterior 5,2%) Índice de precios del PIB Real 3,6% (previsión 3,6%, anterior...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los precios del crudo han tenido una fuerte racha en las últimas sesiones, subiendo más del 10% desde los mínimos intradiarios alcanzados...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Morgan Stanley no espera que la Reserva Federal reduzca...
En XTB hemos seleccionado 12 compañías que creemos que por diferentes motivos pueden ser muy interesantes de cara a 2024. Cada día,...
Situación general del mercado: La sesión del jueves en los mercados europeos trae consigo un deterioro del sentimiento bursátil....
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que durante la primera quincena de diciembre de 2023, el Índice Nacional...
El índice español de referencia podría perder los 10.000 puntos a lo largo de la sesión de hoy. De hecho, la mayoría...
El más beneficiado es la Juventus de Turín, que sube un 10,5% en bolsa en estos momentos. Recordemos que la Juve es uno de los 3 clubes que...
El yen japonés ha sido una de las monedas del G10 con mejor desempeño durante la sesión de Asia y el Pacífico, luego de la...
La segunda compañía más grande del mundo por capitalización bursátil, Microsoft (MSFT.US), invertirá unos 2.200...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunció hoy a las 11:00 am GMT la decisión final de política monetaria...
Mercadona es uno de los mayores consumidores privados de electricidad de España y ha firmado un contrato con Iberdrola (IBE1.ES) y Repsol (REP1.ES),...
Esta semana se ha confirmado la compra del 10% de Telefónica (TEF1.ES) por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),...
El consejo de administración de Repsol anunció ayer que pagará a sus accionistas un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio...
Los índices europeos se encaminan a una apertura a la baja Revisión del informe del PIB del tercer trimestre de EE. UU. Decisión...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer a la baja, tras una caída al final de la sesión. El S&P 500 cayó...
Los índices de Wall Street se recuperaron de caidas anteriores y ahora cotizan al alza en el día. El S&P 500 y el Dow Jones suben un...
Toro Company (TTC.US), empresa de paisajismo estadounidense, está subiendo un 9% después de la publicación del cuarto trimestre fiscal...
Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, pronunció esta tarde algunas observaciones sobre la política monetaria. Parece...
