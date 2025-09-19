⛽ EL Petroleo alcanza los 80 dólares
Los precios del petróleo siguen subiendo a medida que siguen aumentando los riesgos para el transporte marítimo en el Mar Rojo. Estados Unidos,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El empresario Carlos Slim, a través de FCC, ha vuelto a la carga por Metrovacesa (MVC.ES), la promotora inmobiliaria española en la que ya...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de diciembre y los datos de ventas de viviendas existentes en EE.UU. de noviembre se...
En XTB hemos seleccionado 12 compañías que creemos que por diferentes motivos pueden ser muy interesantes de cara a 2024. Cada día,...
Los índices de Wall Street abren la jornada de hoy con tono bajista. El S&P500, Nasdaq y Dow Jones ceden 2 décimas, mientras que el Russell...
Las acciones de U.S. Photronics (PLAB.US), que se especializa en la producción de fotomáscaras y circuitos integrados (CI), suben por encima...
Aunque invertir en acciones puede conllevar un cierto nivel de riesgo debido a la volatilidad del mercado, también puede ofrecer importantes beneficios...
Situación general de mercado: La sesión del miércoles en los mercados europeos genera sentimientos encontrados entre los inversores....
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee,...
En octubre del año pasado, hubo un crecimiento mensual en los ingresos reales de las empresas comerciales al por menor por el suministro de bienes...
Los mercados financieros no escuchan los anuncios de los miembros de la Reserva Federal, que de alguna manera están tratando de difuminar la percepción...
El grupo chino Alibaba (AHLA.DE) confirmó que su director ejecutivo, Eddie Wu, encabezará Taobao y Tmall Group, su brazo de comercio electrónico...
El mercado de las criptomonedas, tras un 2022 desastroso, está experimentando un verdadero 'renacimiento'. Sin embargo, ni siquiera el crecimiento...
Toyota (TM.US) acaba de informar que su unidad Daihatsu está suspendiendo temporalmente todos los envíos de vehículos en Japón...
Boeing (BA.US) suministrará a Lufthansa Group 100 aviones 737 Max a petición de la aerolínea alemana "Es una buena decisión...
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público controlado por el Gobierno a través del Ministerio...
BBVA comunicó ayer que ha ejecutado una reducción de su capital social en un importe de 62,4 millones de euros mediante la amortización...
Los índices europeos abren al alza, el indice de Reino Unido sube más del 1% Menor inflación del IPC en Alemania y menor...
Lecturas macroeconómicas de Reino Unido y Alemania (07:00 GMT) Alemania El IPP de inflación fue del -7,9% interanual frente al -7,5%...
