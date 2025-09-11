El precio del café sube más de un 3%
Los precios del café se recuperan hoy más de un 3%, intentando revertir la tendencia a la baja que ha llevado los precios de los contratos...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El oro y la plata han experimentado avances espectaculares en los últimos 10 años. No hace mucho, el aumento de los precios del oro durante...
Los mercados aún están asimilando el aumento de la inflación al consumidor en Estados Unidos de ayer y las duras declaraciones de...
El dato de inflación en Reino Unido sorprende al alza y pilla por sorpresa a los mercados. La economía británica sigue sin ser capaz...
Wall Street cerró mayoritariamente en rojo ayer, a pesar de los sólidos resultados trimestrales de los principales bancos. El sector tecnológico...
Los índices bursátiles de EE. UU. recortan las ganancias iniciales. Estados Unidos anunció una inversión adicional de 70.000...
Las acciones de Freeport-McMoRan retroceden cerca de un 4 % en la jornada del martes, tras una rebaja de calificación por parte de Morgan Stanley,...
Los futuros del cacao (COCOA) en ICE caen más de un 5 % en la jornada, a pesar de la ausencia de noticias directas que justifiquen claramente una...
El peso mexicano opera con sesgo negativo este lunes, en una jornada marcada por la fortaleza del dólar estadounidense y la renovada incertidumbre...
¿Qué pasa cuando las amenazas pesan más que los barriles? Esa es la pregunta que hoy domina el mercado del crudo. Aunque el precio...
Política monetaria y guerras comerciales Las tasas de interés en EE. UU. se han mantenido sin cambios durante un periodo prolongado, y...
El sentimiento en Wall Street mejora tras el informe del IPC, que ayudó a calmar a los inversores al indicar presiones inflacionarias moderadas...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street sube con impulso del sector tecnológico y buenos resultados...
La Unión Europea no tiene previsto aplicar medidas comerciales de represalia antes del 1 de agosto, según indicó un portavoz comunitario,...
Las acciones bancarias en EE. UU. dieron inicio a la temporada de resultados en Wall Street con una jornada a la baja, a pesar de que las entidades están...
El Nasdaq 100 sube a pesar del IPC interanual de EE. UU. de junio, que se ubicó en 2,7 %, frente al 2,6 % esperado y al 2,4 % del dato previo. El...
Petróleo Donald Trump ha indicado una posible reanudación del suministro de armas a Ucrania, citando la renuencia de Rusia a participar...
El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0,5%, llevando la cotización del USDCLP hacia la zona de los 961 pesos,...
