España se une a la lucha contra los riesgos de la IA en los mercados financieros
El Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España se reunieron este martes para analizar...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Acciona Energía pone a la venta una cartera de energía eólica de 308 megavatios (MW) ya operativos con la posibilidad de ampliar a...
Datos finales de la inflación en la Eurozona para el mes de noviembre: IPC interanual real : 2,4% (pronóstico 2,4%, anterior 2,4%). IPC intermensual...
NH Hotel Group, el grupo hotelero español, ha comprado el negocio hotelero en Portugal de su socio mayoritario, Minor Hotels. La operación,...
El calendario macroeconómico de hoy trae noticias. En la primera parte del día conocimos la decisión del Banco de Japón. El...
Repsol y Venezuela han acordado reactivar la empresa petrolera Petroquiriquire, que estaba paralizada por las sanciones estadounidenses. El acuerdo otorga...
El Banco de Japón (BoJ) sostuvo su retórica de política monetaria ultralaxa, manteniendo los tipos de interés en un nivel estable...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico son mixtos. Destaca el mercado chino con caídas, donde los índices...
- La sesión de hoy en el mercado de valores comenzó con caídas, los índices bursátiles de Asia-Pacífico cerraron...
Las acciones de la empresa estadounidense SunPower (SPWR.US) están bajando casi un 35% en la sesión de hoy tras la publicación de...
¿Ha iniciado la Reserva Federal su Cambio de Rumbo en la Política Monetaria? El mercado ha experimentado un fuerte impulso alcista, impulsado...
Las criptomonedas cotizan a la baja hoy, aunque la magnitud de las primeras caídas ya se ha borrado parcialmente. Actualmente, Bitcoin ha vuelto...
SunPower Corp., (SPWR.US) el fabricante de paneles solares para tejados, registró su mayor caída en 15 años después de que...
El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera de Estados Unidos (FSOC) ha identificado la inteligencia artificial (IA) como un riesgo potencial...
Meliá, está siendo durante el día de hoy, la acción con peor comportamiento dentro del selectivo nacional. La compañía...
El comienzo de semana para las criptomonedas definitivamente no es bueno. Bitcoin está bajando casi un 2% y se defiende alrededor de $41,000, pero...
Hay nuevos rumores sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Los transportistas más grandes del mundo, como Maersk...
Los índices estadounidenses suben ligeramente al inicio de la semana Nippon Steel ha acordado comprar U.S. Steel a 55 dólares por acción Southwest...
ACS (ACS.ES) ha iniciado la venta de su filial de servicios Clece. El grupo ha distribuido un documento informativo entre potenciales compradores, que...
United States Steel (X.US), es una de las acciones con mayor volatilidad a estas horas y sus acciones están subiendo un 26% en el inicio de la apertura...
