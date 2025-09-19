https://www.xtb.com/int/legal-information
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La decisión sobre los tipos del Banco de Japón es un acontecimiento clave en la semana previa a Navidad en los mercados. El banco central...
Situación general de mercado: La sesión del lunes en los mercados bursátiles europeos genera sentimientos encontrados entre los...
Los futuros del S&P 500 cotizan ligeramente al alza hoy, después de romper una racha ganadora de 7 días el viernes. El US500 cerró...
La multinacional española Ferrovial (FER.ES), tras acordar la venta del 25% del capital del aeropuerto londinense de Heathrow, negocia la refinanciación...
Los precios del crudo suben tras el anuncio del gigante petrolero británico BP, el cual adviritó de que detendrá todos los cruces...
La presidenta del Banco Santander, (SAN1.ES), ha adquirido alrededor de 300.000 acciones de la entidad a un precio medio de 3,80 euros, lo que supone una...
La mayor compañía del sector siderúrgico, ArcerlorMittal, ha comunicado esta mañana su plan para el recorte de gastos de personal...
IBM (IBM.US) ha anunciado hoy un acuerdo definitivo con Software AG, propiedad mayoritaria de Silver Lake, para comprar StreamSets y webMethods...
Conoce en este breve resumen los eventos más destacados de los próximos días, en esta ocasión con especial interés en...
La compañía de transporte, Uber cumple hoy uno de sus grandes própositos y entra en el selecto club de empresas que cotizan en el...
Los bancos lideran la sesión de hoy dentro del Ibex35, y consiguen el impulsar al selectivo por encima de los 10.100 puntos. Las caídas de...
El Instituto Alemán IFO acaba de publicar una serie de índices empresariales para diciembre. Se esperaba que los datos mostraran una pequeña...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja en la sesión de hoy. Esto se produce después de que los...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó un 0,7%, el S&P/ASX 200 cayó...
Los índices de Wall Street cotizan mayoritariamente a la baja hoy: el S&P 500 cae un 0,3%, el Dow Jones un 0,1% y el Nasdaq cotiza plano....
El FOMC ha golpeado duramente al dólar estadounidense a principios de esta semana. El nuevo gráfico de puntos que sugiere tres recortes de...
El último fin de semana previo a Navidad en los mercados está a la vuelta de la esquina. Si bien la mayoría de los principales bancos...
Los índices de Wall Street cotizan de forma mixta Russell 2000 pone a prueba una resistencia clave a largo plazo Costco sube a un nuevo récord...
