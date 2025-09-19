ÚLTIMA HORA: El Dólar sube tras los PMI mixtos de EE.UU.
Los índices PMI preliminares de diciembre de Estados Unidos se publicaron hoy a las 15:45 CET. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices PMI preliminares de diciembre de Estados Unidos se publicaron hoy a las 15:45 CET. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño...
El informe de producción industrial de EE.UU. correspondiente a noviembre se publicó hoy a las 14:15 GMT. Se esperaba que el informe mostrara...
Williams, miembro de la Reserva Federal, pronunció un discurso a primera hora de la tarde que provocó subidas en el mercado del USD. Williams...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El banco, (CABK.ES), ha adquirido 114,9 millones de acciones por un importe de 445,9 millones de euros, lo que supone un avance significativo respecto...
Symrise cae tras advertencia de resultados RTL Group SA ha acordado vender sus operaciones holandesas a DPG Media por 1.100 millones de euros Situación...
El sector del automóvil sigue avanzando en su proceso de descarbonización, con nuevos hitos en toda su cadena de valor. El último...
Las criptomonedas han vuelto a crecer a mitad de semana, impulsadas por los sentimientos positivos en Wall Street. Bitcoin, después de probar el...
Semana repleta de datos macroeconómicos y conferencias de los bancos centrales, que te explicamos de manera resumida en este vídeo. Además...
Mapfre (MAP.ES) es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. La empresa es una de las aseguradoras de referencia en el mercado español,...
PMI manufacturero de la eurozona: avance real 44,2 (pronóstico 44,6, anterior 44,2). PMI preliminar de servicios de la eurozona Actual...
El sector de la moda lleva varios años en una dinámica de aumento de competencia, en la que los nuevos competidores online han resultado...
En el día de hoy conoceremos los datos anticipados del PMI. Este ajuste de cronograma surge principalmente de la disponibilidad de los encuestados...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico cotizan al alza. El mercado chino sube un 0,80%, el SP ASX 200 crece 2 décimas....
Manteniendo su compromiso de estabilidad económica, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la...
Los índices de Wall Street amplían hoy sus beneficios posteriores al FOMC, con Nasdaq-100 y Dow Jones subiendo a máximos históricos El...
Las acciones de Apple Inc. (AAPL.US) marcaron un hito histórico al cerrar a 197,96 dólares el miércoles, en medio de un mercado optimista...
Esta semana los principales bancos centrales ofrecieron a los operadores una serie de decisiones de política monetaria. La decisión del FOMC...
La compañía más potente de redes sociales a nivel mundial, Meta (META.US), lanza hoy su nueva red social en los países de la...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor