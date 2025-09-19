¡Las acciones de renovables se disparan en bolsa!📈
El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea está propulsando a las acciones...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha publicado hoy un informe semanal sobre los inventarios de gas...
El Banco Central Europeo dejó sin cambios los tipos de interés en su reunión de hoy. El nuevo conjunto de previsiones apuntaba a una...
Los índices de Wall Street abren al alza US100 sube a máximos históricos Moderna aprovecha los prometedores resultados del...
Situación general de mercado: La sesión del jueves en los mercados europeos trae subidas en las mayoría de las empresas cotizadas....
Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,3% en la comparativa intermensual, frente a una caída esperada del -0,1%. La disminución...
Oracle (ORCL.US) se desplomó más del 12% el martes, tras la publicación del decepcionante informe de resultados del segundo trimestre...
Christine Lagarde confirmó lo esperado, los tipos de interés no se moverán en esta última reunión del año por...
Ya estamos en directo siguiendo la última rueda de prensa del año del Banco Central Europeo donde conoceremos, de la mano de Manuel...
Las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) revisten una importancia crucial para la estabilidad económica y financiera de la eurozona. Durante...
En octubre de 2023, las ventas minoristas en Brasil experimentaron cambios significativos. En general, hubo una disminución del 0.3% en las ventas...
El Banco de Inglaterra anunció hoy a las 12:00 pm GMT la decisión final de política monetaria de 2023. Se esperaba que el Banco de...
La española Prosegur (PSG.ES) ha perdido más de la mitad de su valor en bolsa en los últimos 5 años y en el presente 2023 apenas...
El Comité del Norges Bank decidió inesperadamente aumentar la tasa de interés del 4,25% al 4,5% el 13 de diciembre, citando la alta...
Vencedores y vencidos en la jornada de hoy dentro del selectivo nacional. Mientras que las compañías inmobiliarias y energéticas evolucionan...
¿Qué esperar del BCE? La pregunta clave es si el BCE cambiará su política sobre los tipos de interés el...
Iberdrola (IBE1.ES) anuncia un aumento de producción de un 30% por una mejora de sus cuatro parques eólicos situados en Galicia y Castilla...
Adobe (ADBE.US) no revierte su fuerte tendencia alcista que acumula en este último trimestre del año a pesar de las malas noticias...
La Agencia Internacional de Energía ha publicado su informe mensual sobre el mercado petrolero, revisando sus previsiones de producción y...
