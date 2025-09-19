ÚLTIMA HORA: Norges Bank aumenta inesperadamente los tipos
Tipo de interés principal de Noruega: 4,50% real (previsión 4,25%, anterior 4,25%) Fuente: xStation 5
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El calendario macro de hoy está lleno de eventos importantes. Los inversores conocerán las últimas decisiones de los bancos centrales....
Tasa de interés suiza real 1,75% (previsión 1,75%, anterior 1,75%) Fuente: xStation 5
La inflación en España baja al 3,2% anual, frente al 3,5% reportado en el mes anterior. Se trata de la confirmación del dato adelantado...
Los índices siguen subiendo un día tras la decisión de la Reserva Federal y el buen sentimiento del mercado se prolonga...
Los índices de Wall Street suben tras la decisión del FOMC. Los indices S&P500 y Nasdaq100 suben entre un 0,60% y un 0,70%, superando...
Los mercados están interpretando el discurso de la Reserva Federal como moderado. Estamos observando un flujo de capital hacia activos de riesgo...
Tal como se esperaba, la Reserva Federal dejó los tipos de interés sin cambios en 5,25-5,5% en la última reunión de este año. En...
Sigue con nosotros la reunión de la ReservaFederal. Conoce en directo qué decisión tomará la FED con los tipos de interés...
Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestros analistas Ignacio...
Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) sube un 2,4% en sus acciones, tras la reafirmación de TD Cowen de su calificación de rendimiento...
Las acciones de Etsy (ETSY.US) están bajando casi un 7% en la sesión de hoy debido a los despidos previstos de alrededor del 11% de todos...
La empresa farmacéutica estadounidense, Pfizer, ha publicado sus previsiones para el ejercicio 2024, en las que estima que ingresará entre...
Informe semanal de inventarios de petróleo de la EIA: Inventarios de destilados reales 1,494 millones (previsión -0,193 millones, anterior...
US500 se mantiene en máximos de 23 meses antes de la decisión de la Fed USD Dollar frena movimientos significativos Pfizer advierte...
Normalmente se suele hablar de la relación inversa que existe entre los tipos de interés y la renta fija, en la que una subida de tipos de...
Aunque invertir en acciones puede conllevar un cierto nivel de riesgo debido a la volatilidad del mercado, también puede ofrecer importantes beneficios...
Las acciones representan una atractiva forma de inversión que permite a los inversores convertirse en propietarios parciales de una empresa. En...
El anuncio de política monetaria del banco central de EE.UU. es el acontecimiento clave del día, y también de la semana. Está...
La plataforma digital de alquiler vacacional Airbnb (ABNB.US) ha llegado a un acuerdo con las autoridades italiana para acabar con una disputa que tiene...
