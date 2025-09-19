El oro profundiza las ventas cayendo por debajo de $1980 🛎
Los precios del oro continúan cayendo desde finales de la semana pasada. Técnicamente, mirando el intervalo D1, el 4 de diciembre surgió...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de Eli Lilly's (LLY.US) caen más del 4,00% después de que un estudio publicado en The Journal of the American...
Después de subir más de un 40% en el acumulado del año impulsados por el aumento en el margen de intereses y los mayores ingresos...
Después de varios meses de montaña rusa en el mercado de valores para las acciones de Uber, las acciones de la compañía suben...
El primer día de la semana en Wall Street parece relativamente tranquilo. Los principales índices se están consolidando en niveles...
Conoce en este breve resumen los eventos más destacados de los próximos días, en esta ocasión con especial interés en...
El Dax alemán sin mucha volatilidad a principios de semana Morphosys gana tras los resultados de los ensayos clínicos Uniper en ola...
El EUR/USD continúa cayendo después de probar el área de 1.10179. Actualmente el precio se está consolidando cerca de una zona...
Un grupo inversor formado por Arkhouse Management y Brigade Capital ha hecho una oferta de 5.800 millones de dólares para privatizar la cadena de...
El yen japonés es la moneda del G10 con peor desempeño al comienzo de una nueva semana. El retroceso en el mercado del JPY se produce después...
Microsoft (MSFT.US) es una de las empresas más innovadoras del mundo y está luchando por ser la lider del mercado de inteligencia artificial....
Hoy 11 de diciembre es el último día en el que los inversores pueden comprar acciones de Telefónica (TEF1.ES) para optar al dividendo...
Los activos digitales están registrando caídas hoy. Además del propio Bitcoin, que cayó desde cerca de 44.000 dólares...
Los precios del gas natural están cayendo al comienzo de una nueva semana, con los precios estadounidenses cayendo más del 6% al momento...
La segunda mayor empresa por capitalización bursátil en España, Iberdrola (IBE1.ES), ha conseguido la adjudicación un nuevo...
Recientemente conocimos la venta de la participación que tenía Ferrovial (FER.ES) del aeropuerto londinense de Heathrow por 2.735 millones...
Los índices europeos abrirán con pocos cambios La NOK cae tras una lectura más baja del IPC Maratón de bancos centrales...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron de forma mixta hoy: el Nikkei subió un 1,5%, el S&P/ASX 200 se mantuvo plano, el Kospi...
Los índices bursátiles de Wall Street se están comportando bien el último día de la semana, subiendo...
