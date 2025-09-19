Oro por debajo de 2000 USD 🧨
Los precios del oro están cayendo durante la sesión de hoy casi un 1,5%, cayendo por debajo de la barrera de los 2000 dólares por...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
En el mercado de las criptomonedas estamos observando otra ola de aumentos. Esta vez, el capital claramente ha comenzado a fluir desde Bitcoin hacia proyectos...
Wall Street abre ligeramente al alza La fortaleza del dólar no impide la continuación de las subidas Los rendimientos de los bonos...
Informe de inflación de la Universidad de Michigan de noviembre: Condición preliminar real 74 (pronóstico 68.5, anterior 68.3) Expectativas...
Los precios del oro cayeron cerca del 1% justo antes del inicio de la sesión en Wall Street tras una lectura mejor de lo esperado de los datos de...
La marea creciente de criptomonedas continúa sin cesar, con las 'altcoins' más pequeñas también subido hoy, aunque...
La publicación hoy del informe NFP de EE.UU. podría provocar una mayor volatilidad en el mercado de divisas. Un informe potencialmente mejor...
El DAX alemán se mantiene en la zona de máximos históricos Las empresas de artículos de lujo lideran la sesión...
El yen japonés ha sido la moneda del G10 con mejor desempeño durante la sesión de Asia-Pacífico de hoy. Las subidas se produjeron...
La publicación de los datos de empleo de Estados Unidos correspondientes a noviembre es un evento clave del día en el mercado. El informe...
El mercado de valores en Europa terminó la sesión de hoy con sentimientos más débiles. El DAX alemán cayo sólo...
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) están subiendo más del 8% hoy debido a la presentación de ayer sobre chip de IA Instinct...
Venezuela está negociando nuevos acuerdos con grandes petroleras como Repsol y Eni con el objetivo de incrementar la producción después...
Wall Street abre al alza. Nasdaq100 lidera las subidas. Solicitudes de desempleo en linea con las expectativas, informe Challenger más débil. Las...
Los indicadores técnicos juegan un papel fundamental en el mundo del trading, ya que ofrecen a los inversores y operadores una valiosa herramienta...
Las solicitudes de desempleo en EE.UU. estuvieron en línea con las expectativas de la semana pasada: Peticiones: 220.000 vs 220.000 esperadas y...
El yen japonés tiene un claro desempeño superior entre las monedas del G10 esta semana. El JPY sube porque aumentan las posibilidades de...
El informe Challenger sobre los despidos previstos para noviembre se publicó hoy a las 13:30. El informe mostró que los despidos previstos...
Coinbase (COIN.US) ha sido una de las acciones con mejor desempeño en el Russell 1000 durante la semana pasada. Esto no debería ser una sorpresa...
