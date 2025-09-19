El DAX en máximos. J.P. Morgan rebaja la calificación de las aerolíneas europeas✈️
Situación general de mercado: La sesión del jueves en los mercados europeos transcurre con un tono bajista, la mayoría de las cotizadas...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Segun el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados del Índice Nacional de Precios...
Logista (LOG.ES) es una empresa de logística que tiene su actividad en el sur de Europa, alcanzando alrededor de 300.000 puntos de venta, los cuales...
El USDJPY está atento hoy, ya que el par está cayendo alrededor del 1,3%. El movimiento a la baja se debe al fortalecimiento del JPY, que...
Según la información proporcionada por el INE, la inflación en Chile ha experimentado un aumento en su lectura mensual, sumando...
Descubre en este seminario especial qué podemos esperar de esta materia prima y como puede afectar al mercado. ¡No te lo pierdas!
La española IAG (IAG.ES) cae con fuerza en el mercado por culpa de las perspectivas que JP Morgan tiene para el sector. La caída de más...
Audax Renovables (ADX.ES) ha conseguido financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un total de 66 millones de euros que le permitirá...
Telefónica (TEF1.ES) sigue muy activa este año y tiene operaciones abiertas en todos los frentes. En esta ocasión, la teleco española...
Los índices europeos podrían abrir a la baja. Datos de solicitudes de desempleo e informe Challenger sobre despidos. Los futuros...
Los datos de producción industrial alemana de octubre se publicaron esta mañana a las 08:00. Se esperaba que el informe mostrara una caída...
A pesar de una apertura al alza, los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,39%, el...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy al alza ya que una lectura de cambio de empleo de ADP inferior a la esperada se consideró...
Danske Research emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. Danske recomienda tomar una posición larga en el par con...
Danske recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes niveles: Entrada (mercado): 0,6583 Tomar ganancias: 0.6300 Parada de...
El petróleo ha estado cotizando bajo una presión significativa desde la reunión de la OPEC+ el pasado jueves (30 de noviembre de 2023)....
Danske Research emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. Danske recomienda tomar una posición corta en el par con...
El Departamento de Energía de EE.UU. publicó su informe semanal sobre el petróleo, que incluye datos sobre la variación semanal...
La empresa médica israelí Inmode (INMD.US) cotiza hoy a la baja más de un 10%, después de reducir sus previsiones para todo...
