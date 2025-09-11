🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (15.07.2025)
____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
El martes en las bolsas europeas se presenta dispar, a pesar de que el sentimiento en Estados Unidos es extremadamente positivo. La mayoría de los...
A las 14:30 p. m, se publicará el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a junio. El dólar...
Hoy, la atención de los inversores se centrará en los informes del IPC de los países europeos, Canadá y Estados Unidos. Además,...
El bitcoin alcanzó ayer un máximo histórico de 123.000 dólares, para luego retroceder a 116.500 dólares y estabilizarse...
Los índices estadounidenses registran leves alzas hoy. El S&P 500 sube cerca de un 0,2 %, el Dow Jones avanza poco más de un 0,1 %,...
La temporada de resultados en Wall Street comienza con expectativas en su punto más bajo desde finales de 2023, ya que los analistas prevén...
El tipo de cambio USDMXN muestra una clara presión alcista en el corto plazo, con el par alcanzando un máximo intradía de 18.77 y...
Los precios del petróleo están cayendo debido a que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están adoptando medidas para...
Los índices bursátiles registran caídas moderadas este lunes, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos impondrá...
El mercado bursátil europeo amplió sus caídas hoy en respuesta a la declaración unilateral de Donald Trump, que impone aranceles...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Tras una semana marcada por la escalada en las tensiones comerciales y la anticipación...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
El tipo de cambio en Chile registra un fuerte repunte, quebrando de forma clara la estructura bajista que había prevalecido desde abril. El par...
_____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp....
LSEG ha emitido una recomendación para el par GBP/USD. Se recomienda adoptar una posición larga en el par, con los siguientes niveles: Entrada...
Tras su reciente ruptura alcista, los precios de la plata alcanzan su nivel más alto en casi 14 años, reflejando una fuerte demanda en el...
Importancia para las exportaciones de la Unión Europea El anuncio del gobierno de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 30%...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor