ÚLTIMA HORA: El CAD sube tras la decisión del BoC en línea
El Banco de Canadá anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 3:00 pm GMT. Se esperaba que el banco...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Wall Street abre al alza liderado por el Russell 2000 Nasdaq100 retrocede por debajo de los 16.000 pts Resultados del tercer trimestre fiscal de...
Las acciones representan una atractiva forma de inversión que permite a los inversores convertirse en propietarios parciales de una empresa. En...
El informe de ADP de noviembre fue un punto clave en el calendario económico de hoy y se publicó a las 13:15 GMT. Se esperaba que el informe...
El DE30 alemán alcanza los niveles más altos de la historia Los ensayos clínicos fallidos hacen que las acciones de Merck caigan...
En este vídeo analizamos los principales catalizadores que podrían impulsar a la renta fija emergente, en concreto hablamos del IEML.UK un...
El Gobernador del Banco de Letonia y miembro del Banco Central Europeo, Martins Kazaks, ha indicado que los recortes de los tipos de interés en...
Hoy a las 13:15 GMT conoceremos la evolución del empleo en Estados Unidos para noviembre en el sector privado, según ADP. Esto es una indicación...
Las expectativas de los inversores de una flexibilización monetaria de la Fed en 2024 y el fuerte aumento del Bitcoin, que cotiza por encima de...
En el mercado de divisas, el acontecimiento clave de la jornada de hoy pueden ser los datos del ADP de EE.UU. y la decisión del Banco de Canadá,...
Los futuros apuntan a una apertura alcista de la sesión de contado de hoy La atención de los inversores se centrará en los datos...
Los índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico cotizaron al alza durante la sesión del miércoles....
- Pedidos de fábrica alemanes (M/M) Octubre: -3,7% (esperado 0,2%; anteriormente 0,2%) - Pedidos de fábrica de WDA (Y/Y) Octubre: -7,3%...
Los índices de Wall Street cotizan mayoritariamente a la baja hoy: el S&P 500 cae un 0,1%, el Dow Jones cotiza un 0,2% menos y el Russell...
Los datos del mercado laboral estadounidense publicados hoy (informe JOLTS) resultaron ser mucho más débiles de lo esperado, lo que respalda...
El Banco de Canadá anunciará su próxima decisión de política monetaria mañana a las 15:00 GMT. Se espera que...
Petroleo La OPEP+ ha decidido recortes voluntarios adicionales de producción de países como Irak y los Emiratos Árabes Unidos....
¿Esperamos una corrección antes del rally de navidad? Desde los mínimos registrados en agosto, hemos sido testigos de un cambio...
Dos informes estadounidenses se acaban de publicar: el índice de servicios ISM de noviembre, así como el informe JOLTS sobre ofertas de empleo...
