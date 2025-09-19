Vidrala realiza una nueva adquisición por 384 millones de euros
La española Vidrala (VID.ES) , que se dedica a la producción de envases de vidrio, ha comunicado la compra de Vidroporto por un total de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La española Vidrala (VID.ES) , que se dedica a la producción de envases de vidrio, ha comunicado la compra de Vidroporto por un total de...
Los índices de Wall Street abren a la baja US500 mira hacia los mínimos de ayer GitLab aumenta después de reportar ganancias...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia deja el tipo de...
Situación general de mercado: El DAX se mantiene en la zona de los 16.450 puntos. La revisión de los datos del PMI de servicios mostró...
El próximo 11 de diciembre se reunira el Comite Técnico Asesor para decidir si realiza algún cambio en la composición del selectivo...
La sesión de hoy en los mercados de APAC estuvo llena de interesantes lecturas macroeconómicas de las principales economías del mundo....
Apple (AAPL.US) se lanzó en 2019 a los servicios bancarios de la mano de Goldman Sachs (GS.US) y pese a que han acumulado un buen número...
El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil en el tercer trimestre de 2023 ha mostrado signos de crecimiento económico, tanto en comparación...
Publicación de resultados de la compañía NIO, empresa pionera y líder en el mercado de vehículos eléctricos,...
Indra (IDR.ES) anunció recientemente que tenía intención de hacer algún movimiento importante con su división de consultoría...
La bolsa española acumula una subida de más del 15% desde los mínimos del mes de octubre. La posibilidad de que los bancos centrales...
Una de las agencias de calificación más importantes del mundo, Moody 's, ha recortado su perspectiva para los bonos soberanos chinos...
PMI de servicios HCOB de la eurozona F. de noviembre: 48,7 (est 48,2; anterior 48,2) PMI de servicios HCOB alemán F de noviembre: 49,6 (est...
DIA (DIA.ES) sigue sin remontar pese a los esfuerzos de la directiva para reorganizar el negocio. Pero esto no para y la compañía sigue trabajando...
Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la sesión de hoy. La atención de los inversores se centrará en los datos del...
Los índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico cotizaron a la baja durante la sesión del martes. El KOSPI...
Uno de los temas del día fue alcanzar nuevos máximos históricos en el mercado del oro, justo después del cierre...
Hoy hemos publicado los datos de pedidos de fábrica en EE.UU. El informe confirmó que la economía estadounidense está mostrando...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor