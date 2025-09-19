El dólar estadounidense se fortalece a medida que caen las acciones estadounidenses
La sesión de hoy se caracteriza por las caídas de las acciones estadounidenses, que están fortaleciendo al dólar estadounidense...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La sesión de hoy se caracteriza por las caídas de las acciones estadounidenses, que están fortaleciendo al dólar estadounidense...
Los índices estadounidenses abren a la baja El dólar es la moneda más fuerte del mercado. Los rendimientos de los bonos a 10...
En este seminario analizamos las conclusiones de nuestro estudio sobre Hábitos de ahorro e inversión en España donde pretendemos arrojar...
El oro cerró en nuevos máximos históricos el viernes de principios de diciembre. El nivel de 2.071 dólares por onza fue el...
El debilitamiento del dólar estadounidense, el repunte de los precios de los bonos, una caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro y...
La petrolera española acumula una pérdida superior al 6% arrastrada por la caída en los precios del crudo. El escepticismo sobre el...
Una semana más hacemos el resumen de los datos macroeconómicos más importantes de los próximos días, donde cada día...
Índices europeos muestran ánimo mixto durante la sesión del lunes La atención de los inversores se centra en revisar...
El petróleo subió alrededor del 1% esta tarde tras los comentarios del subsecretario de Energía de Estados Unidos, Turk. Turk dijo...
La china Evergrande se resiste a morir como empresa y a última hora obtiene un nuevo salvavidas que le permite no entrar en la liquidación...
El oro subió a un nuevo récord el viernes y las subidas continuaron después del fin de semana cuando el metal precioso subió...
Laboratorios Rovi (ROVI.ES) es una compañía farmacéutica especializada y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación...
Las criptomonedas extendieron el repunte actual durante el fin de semana y también continúan subiendo al comienzo de una nueva semana. Bitcoin...
La compañía de música en streaming recortará un 17% su plantilla para ajustar sus costes y ganar competitividad. Las acciones...
La empresa del Grupo ACS (ACS.ES), Cimic, se ha llevado un contrato a través de UGL y CPB para aumentar la capacidad y mejorar la red eléctrica...
Está previsto que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anuncie su próxima decisión de política monetaria el martes a las...
La compañía española Iberdrola (IBE1.ES) invertirá 5.500 millones de euros para la mejora de su cartera de renovables en Estados...
Las actas del Riksbank se acaban de publicar. El documento hace referencia a la reunión del 22 y 23 de noviembre de 2023 en la que el banco central...
La famosa app de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta (META.US), lleva años acumulando usuarios y es una de las aplicaciones más...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor