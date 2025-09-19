CIE Automotive cerca de cumplir su plan estratégico 2 años antes de lo previsto🚀
La compañía vasca con sede en Bilbao, CIE Automotive (CIE.ES) está recuperando el ritmo al que tenía acostumbrado al mercado,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Por primera vez en seis años, un analista de Morgan Stanley ha rebajado la calificación del gigante de los artículos de lujo, LVMH,...
El Euríbor se encamina a cerrar el mes de noviembre ligeramente por encima del 4%, mínimos desde el pasado mes de junio. Aunque el índice...
Microsoft (MSFT.US) fue fundada en 1975 por Bill Gates y actualmente ya es la segunda mayor empresa del mundo por capitalización bursátil....
Ferrovial (FER.ES) llevará a cabo un nuevo plan de recompra de acciones propias hasta mayo de 2024 con el objetivo de premiar al accionista...
Los futuros indican una apertura al alza para las bolsas de valores de la eurozona en este final de semana. El mejor sentimiento está respaldado...
La sesión en la región de Asia y el Pacífico transcurre con caídas. Destacamos al coreano KOSPI, que cede hasta un 1,20%. Los...
Los índices de Wall Street cotizan de forma mixta durante la última sesión de noviembre. El S&P 500 cae un 0,2%, el Nasdaq...
Bank of America emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Salesforce (CRM.US) inició las operaciones de hoy con una brecha de precios alcista de más del 7%. El sólido desempeño de las...
Los precios del petróleo han caído más del 4% desde que la OPEP+ anunció que había llegado a un acuerdo sobre recortes...
La bolsa española cerró el mes de noviembre en máximos anuales, con una revalorización superior al 10%, que le llevó...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta sobre el par con los siguientes...
La Administración de Información Energética (EIA) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de gas natural de...
Puede que no te hayas dado cuenta, pero durante el mes de noviembre crece el número de hombres que deciden dejarse crecer el bigote para unirse...
Los datos de ventas de viviendas pendientes en EE.UU. correspondientes a octubre se publicaron a las 3:00 pm GMT. Se esperaba que el informe mostrara una...
Los índices de Wall Street abren al alza. El Dow Jones se sitúa por encima de la resistencia de 35.500 puntos. Los índices...
El petróleo subió tras los titulares que decían que la OPEP+ acordó recortes de producción. Arabia Saudita ampliará...
El paquete de datos de EE.UU. para octubre, incluida la inflación PCE de EE.UU., se publicó hoy a las 14:30. Se esperaba que el informe mostrara...
