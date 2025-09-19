ÚLTIMA HORA: Gran caída del PIB canadiense. Subida del USDCAD 📈
El PIB canadiense anualizado fue del -1,1% frente al 0,1% esperado. y el -0,2% que teníamos de dato previo.
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El PIB canadiense anualizado fue del -1,1% frente al 0,1% esperado. y el -0,2% que teníamos de dato previo.
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Nakamura, del Banco de Japón, indicó...
Affirm Holdings subio más del 30% durante las últimas 5 sesiones Los resultados del primer trimestre mostraron una mejora en los...
La española Ferrovial (FER.ES) anunció ayer la venta de su participación en el aeropuerto londinense de Heathrow después de...
El desempleo en Brasil sigue mostrando signos de mejoría, registrando una tasa de desempleo del 7.6%. De esta manera, confirma su tendencia bajista...
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) de octubre mostró un crecimiento mensual y anual. Varias industrias contribuyeron a...
El mercado laboral en México sigue mostrando mejoras. La tasa de desempleo se situó en 2.6%, registrando así su nivel más bajo....
Situación general de mercado Los índices europeos, así como los futuros sobre índices estadounidenses, registran hoy alzas...
Por lo que parece, la OPEP+ podría haber acordado nuevos niveles de producción en su reunión de hoy. Se informó que existe...
Hoy conoceremos la lectura de los PCE de Estados Unidos para octubre. Este parámetro se ha hecho esperar, dado que en Europa ya conocemos los datos...
Las lecturas preliminares de inflación del IPC (para noviembre de 2023) de la eurozona fueron del 2,4% frente al 2,7% esperado. y 2,9% anteriormente IPC...
Los índices europeos abren la sesión de hoy con modestas subidas. Datos de ventas minoristas más sólidos en Alemania,...
La entidad financiera estadounidense ha adquirido una participación del 10,585% en el capital de la compañía tecnológica y...
Un inesperado repunte del dólar estadounidense y lecturas más débiles de lo esperado de Francia alimentaron un sentimiento más...
Las ventas minoristas en Alemania en octubre cayeron un 0,1% frente al 1,9% previsto. En lecturas anteriores llegó a bajar casi 5 puntos...
El final de la sesión de ayer en Wall Street resultó débil para los principales índices de referencia en Estados Unidos....
Hoy se produjeron alzas moderadas en Wall Street, con S&P 500 y Nasdaq100 subiendo entre un 0,25 y un 0,35% en medio de un ligero...
La OPEP, junto con sus aliados liderados por Rusia, está contemplando reducir la producción de petróleo en hasta 1 millón de...
Los comentarios de Bostic de la Reserva Federal reflejan una perspectiva cautelosa pero optimista sobre la economía estadounidense. Anticipa una...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor