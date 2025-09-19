Apertura en Estados Unidos: EE.UU. está cerca del maximo de este año 📌
Wall Street sube y los índices se acercan a máximos anuales. Los rendimientos de los bonos a 10 años caen hasta el 4,25%. El...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA reales 1,61 millones (previsión -0,05 millones, anterior 8,701 millones)
La primera potencia del mundo se expandió un 5,2% durante el tercer trimestre del año impulsado por la inversión empresarial y el...
Después de que en 2019 Elon Musk hiciera la presentación del Cybertruck de Tesla (TSLA.US), han pasado muchas cosas tanto en la economía...
El mercado de materias primas se asocia principalmente con el petróleo, el gas o también el oro. Cuando se trata de este grupo, también...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió mantener las tasas sin cambios en la reunión de hoy. El tipo de interés oficial se...
14:30 - Datos del PIB americano (Q3) PIB (anualizado): 5,2% frente al 4,9% anterior. Deflactor del PIB. 3,6% frente al 3,5% anterior. PCE...
La inflación preliminar del IPC alemán de noviembre se publicó a la 13:00 horas. El mercado esperaba una desaceleración del...
Situación general del mercado: Los índices europeos, así como los futuros sobre índices estadounidenses, suben en la jornada...
El euro está de guardia hoy debido a la publicación anticipada de los datos del IPC de noviembre de España y Alemania. La lectura...
Inmobiliaria Colonial (COL.ES) es uno de los principales operadores en el mercado inmobiliario español. El grupo aglutina una cartera inmobiliaria...
La tasa de Desempleo en Chile se mantuvo constante en 8,9%, sin variaciones respecto al dato anterior. Este resultado superó las expectativas del...
Bill Ackman, el famoso inversor americano, ha afirmado en una entrevista de televisión que la FED bajará los tipos de interés antes...
España crecerá solo un 1,4% en 2024, o al menos eso dice la OCDE en su nuevo informe. Crecimiento que se ha visto rebajado a medida que avanzaba...
¿Alguna vez te has preguntado como puedes invertirr en ETFs de Renta Fija? No te pierdas este seminario y descubre qué opciones puedes encontrar...
La española Ferrovial (FER.ES) ha anunciado la venta de su participación en el aeropuerto londinense de Heathrow, que tenía en cartera...
En la historia hemos conocido muchos ejemplos de éxito, personas que por una razón u otra son idolatradas como ejemplo de superación...
Los índices europeos y los índices estadounidenses cotizan al alza hoy. Si bien esta mañana no hubo noticias específicas que...
Accenture (ACN.US) acordó adquirir Rabbit's Tale, una agencia de experiencias creativas y digitales con sede en Bangkok, en línea con...
