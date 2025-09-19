ÚLTIMA HORA: El Euro mixto tras los datos del IPC español
La lectura preliminar del IPC español de noviembre acaba de publicarse. Se esperaba que el informe mostrara una aceleración del 3,5 al 3,7%...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Datos preliminares del IPC de España y Alemania Revisión del PIB del tercer...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza. El S&P 500 subió una décima, el Dow Jones subió un...
El Inicio de la sesión de hoy en Wall Street comenzó sin una dirección clara. Sin embargo, tras los comentarios de los miembros...
Tras los comentarios de hoy de los miembros de la Reserva Federal, específicamente los comentarios moderados de Bowman y Waller, el mercado ha vuelto...
Aprovechando la ola de comentarios moderados de los miembros de la Reserva Federal y el debilitamiento del dólar, Bitcoin está una vez más...
Resumen de comentarios de los miembros del FOMC de la Reserva Federal: Bowman de la Reserva Federal sugiere que podrían ser necesarios tipos...
La banca española cotiza por debajo de su valor contable desde la gran crisis financiera de 2008. En España, por ejemplo, Unicaja, (UNI.ES)...
Wall Street cotiza por debajo de su último máximo, pese a un peor sentimiento en las bolsas del Viejo Continente. Los inversores esperan...
Informe de noviembre: Dato actual de confianza del consumidor : 102 (Pronóstico : 101, Dato previo : 102.6) En noviembre...
La Socimi española Merlin Properties (MRL.ES) sube más de un 3,5% en la sesión de hoy, encabezando el Ibex 35 como la compañía...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Los precios del petróleo se vieron afectados después de que surgieran informes en los medios que insinuaban la posibilidad de otro retraso...
Situación general de mercado: El DAX no está experimentando una volatilidad excesiva durante la sesión de hoy. Los inversores esperan...
El par GBPUSD registra ligeras caídas intradiariamente, que con su rango se acerca a la barrera impuesta por el retroceso Fibonacci del 50% de la...
Una de las compañías energéticas más grandes de Europa, Iberdrola (IBE1.ES), invertirá 13.823 millones de euros en el...
Petróleo La reunión de la OPEP+ sobre el nivel de producción de petróleo está prevista para el jueves. Anteriormente...
La española Acciona (ANA.ES) extiende su negocio en Australia a través de su filial en el país. En esta ocasión, ha conseguido...
La empresa de moda en el sector textil, Shein, inicia los trámites para salir a bolsa en Estados Unidos. Recordemos que es una de las empresas líderes...
