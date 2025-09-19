Telefónica vuelve a lanzar un ERE en España
La mayor empresa de telecomunicaciones en España, Telefónica (TEF1.ES), anunció ayer por la tarde un nuevo ERE que afectará...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La mayor empresa de telecomunicaciones en España, Telefónica (TEF1.ES), anunció ayer por la tarde un nuevo ERE que afectará...
Los índices europeos apuntan a una apertura a la baja en la sesión de contado de hoy La atención de los inversores se centrará...
Los índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico cotizaron en niveles mixtos durante la sesión de negociación...
* La primera sesión de la última semana de diciembre se desarrolla en un ambiente bastante heterogéneo. La mayoría de los índices...
¿Podrá el repunte mantenerse o debemos esperar una corrección? A principios de noviembre, comentamos la posibilidad de un repunte...
Las acciones de Shopify (SHOP.US) están subiendo casi un 5% hoy después de que la plataforma canadiense de comercio en línea publicara...
Las acciones de Roku, empresa pionera en el streaming de televisión, suben este lunes más del 7% liderando las subidas en el sector servicios...
Las acciones de Shopify subien más de un 4 % después de que el gigante del comercio electrónico anunciara un récord de ventas...
La reunión de la OPEP+ comenzará a las 12 am GMT del jueves y muchas personas con vínculos con el cártel indican que Arabia...
Nomura ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
16:00 - US - Ventas de nuevas viviendas para octubre. Actual: 679.000. Esperado: 721.000. Dato previo: 759.000 Los rendimientos de los bonos del...
Los índices estadounidenses caen ligeramente al inicio de la semana El US100 por debajo de la zona de los 16.000 puntos Kraft Heinz...
La comparecencia de Christine Lagarde acaba de terminar. El tema, como no podía ser de otra forma, ha sido la política monetaria en la eurozona....
Este año, el Black Friday en Estados Unidos marcó un aumento significativo de las ventas online, alcanzando un récord de 9.800 millones...
Actualmente nos encontramos en un momento de mercado con mucha incertidumbre: Conflictos militares en varias zonas del mundo, China teniendo problemas...
El dólar estadounidense inició esta nueva semana con el pie izquierdo y está cayendo frente a todas las demás monedas del G10....
Si observamos el gráfico eurodólar en el intervalo D1, podemos ver que el año 2021 estuvo marcado por caídas y que el movimiento...
Los precios del gas natural en EE.UU. comenzaron la nueva semana con un fuerte movimiento a la baja, con NATGAS cotizando casi un 4% menos al momento de...
Situación General de mercado: La primera sesión bursátil de la semana en los mercados europeos trae caídas moderadas en...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor