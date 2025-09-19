🔊Las Claves de la semana por XTB🗓️
Una semana más hacemos el resumen de los datos macroeconómicos más importantes de los próximos días, que en...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
A principios de semana, la confianza en el mercado de criptomonedas es débil, y la mayoría de ellas registran caídas moderadas. El...
Indra (IDR.ES) es una compañía global de consultoría y tecnología, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido...
La aerolínea IAG (IAG.ES), matriz de Iberia y British Airways entre otras, incorporará 179 aviones eficientes hasta 2028. El grueso se concentrará...
La española Endesa (ELE.ES) busca un socio para su negocio de energías renovables, una tendencia que está al orden del día...
Los índices europeos abrirán cayendo de manera leve Datos de segundo nivel de EE. UU. IPC adelantado de Europa, informe NFP de EE....
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron la nueva semana cotizando a la baja. El Nikkei cae un 0,6%, el S&P/ASX 200 cae un 0,8%, el...
La liquidación en el mercado del dólar estadounidense se reanudó hoy después de una breve corrección al alza a principios...
A medida que se acerca la temporada navideña, también lo hace uno de los eventos de compras más esperados del año: el Black...
Los índices de Wall Street comienzan a cotizar con pocos cambios El Sp500 alcanza el rango de libro de texto de una ruptura del canal iRobot...
La compañía con sede en Málaga, Unicaja (UNI.ES), es de las pocas entidades bancarias del Ibex que no está viendo a sus acciones...
El índice Alemán se mantiene por encima de la barrera de los 16.000 puntos el último día de la semana. Lecturas Ifo...
Los datos de ventas minoristas canadienses de septiembre se publicaron hoy a las 13:30 GMT. Se esperaba que el informe no mostrara cambios en las ventas...
Banco Santander (SAN1.ES), una de las instituciones financieras más respetadas y ampliamente reconocidas, ha ampliado su cartera de servicios financieros...
El líder europeo de turbinas eléctricas quiere aprovechar la mejora de las perspectivas para recaudar cerca de 500 millones de euros en bonos....
Dado que los datos del PMI de ayer en Europa fueron mixtos (Alemania ligeramente mejor de lo esperado, Francia decididamente más débil),...
El PIB total subió un 1.1% respecto al trimestre anterior y un 3.3% respecto al mismo trimestre del año pasado. Las Actividades Primarias,...
En las últimas semanas, la atención del mercado se ha centrado en el fin de las subidas de tipos de interés. Wall Street, tras una...
