¿Aranceles del 30% de Trump a la UE: táctica de negociación o problema grave?
Importancia para las exportaciones de la Unión Europea El anuncio del gobierno de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 30%...
Bitcoin ronda los 115,000$, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum ha bajado más...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Esta persistente tendencia bajista refleja una presión deflacionaria en el sector industrial suizo, que ya acumula más de veinte meses consecutivos...
La agenda económica del lunes se mantiene como siempre ligera, con temas comerciales y arancelarios que siguen siendo protagonistas. En esta ocasión,...
Donald Trump anunció el sábado aranceles del 30% a la Unión Europea y México. El presidente de la Comisión Europea se...
Wall Street mostró señales de incertidumbre moderada durante la jornada. Aunque los principales índices siguen cerca de máximos...
El precio del petróleo repunta levemente este viernes, aunque el mercado se mantiene cauto. Los inversores evalúan nuevas sanciones sobre...
La próxima semana podría ser especialmente interesante en términos de publicaciones macroeconómicas. Solo en EE. UU. se esperan...
Las empresas estadounidenses que fabrican drones y soluciones relacionadas, como Kratos Defense (Kratos Defense & Security Solutions) y AeroVironment,...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada del viernes con un alza de 0,4%, situándose en los 953 pesos por dólar, impulsado por...
Los futuros del azúcar (SUGAR) en la bolsa ICE están subiendo cerca de un 2 % hoy, en un intento por revertir de forma decisiva una caída...
Los mercados de granos siguen bajo presión, con precios rondando mínimos recientes, y las expectativas se centran ahora en el próximo...
Wall Street intenta frenar la corrección; el S&P 500 cae un 0,3 % Las acciones de Levi Strauss suben tras los resultados; presión...
Los contratos de futuros sobre el índice de volatilidad CBOE (VIX) suben cerca de un 4 % en la jornada de hoy. Un leve retroceso desde los máximos...
ANZ Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURJPY. La entidad sugiere abrir una posición corta en el par en los...
Canadá – Datos del mercado laboral de junio: Variación del empleo: Actual: 83.100 | Previsión: 900 | Anterior: 8.800 Tasa...
El dólar canadiense registra una caída superior al 0,3 % frente al dólar estadounidense tras el anuncio de nuevos aranceles del 35 %...
