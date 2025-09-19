La CNMC investiga a Naturgy por un posible abuso de posición de dominio
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un comunicado anunciando que ha iniciado una investigación contra...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un comunicado anunciando que ha iniciado una investigación contra...
Los mercados bursátiles europeos tienen sentimientos encontrados, pero el DAX sube un 0,5% Thysenkrupp (TKA.DE) lidera los beneficios en la...
Nvidia informó de los beneficios en el tercer trimestre fiscal de 2024 en el día de ayer. La empresa superó las expectativas...
Lecturas de datos macroeconómicos de EE. UU. Las solicitudes de desempleo en EE. UU. ascendieron a 209.000, frente a las 227,5 mil previstas...
La OPEP+ informa que la reunión que debía celebrarse el domingo queda cancelada. Lo más probable es que la reunión se reprograme...
El ministro de Hacienda británico, Jeremy Hunt, ha pronosticado que el PIB del Reino Unido crecerá un 0,6% en 2023. Vale la pena recordar...
El tipo de cambio de la lira turca se ha estado debilitando frente al euro y al dólar a pesar de las declaraciones del presidente turco Erdogan,...
El petróleo crudo Brent y WTI está cayendo hoy aproximadamente un 1,5% después de que los operadores valoraran los inventarios de...
El EURUSD parece iniciar una corrección provocada por la publicación ayer de las actas de la Reserva Federal. Aun así, los inversores...
La compañía aérea IAG (IAG.ES) pretende crecer en Latam gracias a la aerolínea Air Europa, pese a que aún no forma parte...
La operadora de telecomunicaciones, (TEF1.ES), y las principales organizaciones sindicales se reunirán el próximo jueves para comenzar...
El CEO de Cellnex (CLNX.ES), Marco Patuano, ha afirmado que la compañía acelerará la venta de activos para obtener una calificación...
La entidad liderada por Ana Botín, Banco Santander (SAN1.ES), amortizará sus Cocos, un instrumento híbrido entre deuda y equity que...
El culebrón que se fraguó durante el fin de semana entre Microsoft (MSFT.US) y OpenAI, la empresa que controla ChatGPT, sigue dando sorpresas....
Enel (ENEL.IT), la empresa italiana que controla el 70% de las acciones de Endesa (ELE.ES), ha confirmado que seguirá destinando recursos a su filial...
Bienes duraderos americanos para el mes de octubre Informe de la Universidad de Michigan Discursos de Banqueros Centrales Hoy, el premercado...
Durante la sesión en la región Asia-Pacífico los índices cayeron, excepto el mercado japonés, donde el Nikkei...
Por fin tenemos la esperada publicación de resultados de Nvidia (NVDA.US). La multinacional no ha defraudado y ha batido de nuevo las expectativas...
Según las actas del FOMC publicadas a las 19:00 GMT, los banqueros fueron unánimes en su decisión de mantener los niveles de tipos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor