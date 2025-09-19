Eurodólar se recupera tras actas de reunión📈.
Los miembros vieron sólo un progreso limitado en la disminución de la inflación subyacente después de excluir la inflación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
A las 19:00 GMT se publicó el protocolo del FOMC de la última reunión sobre tipos de interés. Según el informe, todos...
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, acepta dimitir y la empresa también admitirá haber cometido irregularidades y aceptará pagar...
Durante la última decisión de la Reserva Federal, que tuvo lugar el 1 de noviembre, el comité del FOMC decidió mantener los...
Hoy, tras la sesión en Wall Street, Nvidia (NVDA.US) presentará sus resultados del tercer trimestre del año. Los inversores prestarán...
Bitcoin cotiza hoy a la baja casi un 2,5% y retrocede por debajo del área de 36.500 dólares. Al mismo tiempo, las criptomonedas Algorand...
Acaba de comenzar una conferencia con la presidenta Lagarde. El miembro comunicó que los próximos meses podrían traer lecturas ligeramente...
Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en octubre: 3,79 millones (estimado: 3,90 millones; anterior: 3,95 millones) - Ventas de viviendas existentes...
Las materias primas siempre han sido uno de los principales activos para diversificar las carteras de inversión, y en este caso dadas las circunstancias...
El Nasdaq cotiza en la zona de los 16.000 puntos. La atención de los inversores se centra en las actas de la FED, los resultados de las empresas...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
La actividad manufacturera regional de la Fed de Chicago obtuvo un -0,49 frente al 0 esperado. y el 0,02 anteriormente. A pesar de una lectura...
14:30 - Canada, Inflación general para octubre. Dato: 3,1% interanual. Esperado: 3,2%. Dato previo: 3,8%. Inflación Intermensual....
Petróleo: El mercado del petróleo experimentó un repunte significativo tras los informes de que la OPEP+ podría decidir...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: El sentimiento hacia el sector tecnológico se...
Los mercados bursátiles europeos, con tono mixto a la espera de las actas de la Fed Rheinmetall sobre el nuevo ATH tras presentar previsiones...
Los índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con buen pie, y todos los principales índices de referencia estadounidenses cotizaron...
La española especializada en renovables, Grenergy (GRE.ES), ha presentado hoy sus objetivos a los inversores en su Capital Markets Day. Además,...
En este vídeo te explicamos algunas de las medidas clave del próximo gobierno del país y cuales están siendo las primeras consecuencias...
