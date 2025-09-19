¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo?
Dentro del mundo empresarial, una de las ventajas competitivas más amadadas por los inversores pero que es muy difícil de conseguir es la...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Dentro del mundo empresarial, una de las ventajas competitivas más amadadas por los inversores pero que es muy difícil de conseguir es la...
Telefónica (TEF1.ES) ha anunciado que subirá los precios de Movistar, su servicio de internet y televisión de pago. El objetivo parece...
La aerolínea IAG (IAG.ES), que recoge marcas como Iberia o Vueling, tiene hoy su primer Capital Markets Day tras la pandemia. En su presentación,...
La teleco española Telefónica (TEF1.ES) quiere centrarse en sus principales mercados para sacar la máxima rentabilidad de sus áreas...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Las actas del FOMC en el punto de mira Nvidia informará sus resultados tras...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer al alza, liderados por las acciones tecnológicas. El S&P 500 ganó...
- Los índices bursátiles subieron al inicio de la última semana completa de noviembre. El sentimiento positivo está relacionado...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está exigiendo más de 4 mil millones de dólares al intercambio de criptomonedas Binance...
Las acciones de Bayer (BAYN.DE) se hunden un 19% en la sesión de hoy tras conocerse la interrupción de su estudio para el desarrollo de un...
Como hemos comentado anteriormente, las expectativas en torno a las tasas de interés han sido el principal motor de las bolsas americanas en...
El Nasdaq 100 ha subido hoy "sólo" un 0,6%, pero el índice se acerca al importante nivel de 16.000 puntos. Además, el área...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
La empresa gallega acumula una revalorización del 47,84% en el acumulado del año, y en la jornada de hoy alcanzó los 36,36 euros por...
En una respuesta positiva a los resultados electorales en Argentina, los American Depositary Receipts (ADRs) de las empresas argentinas que cotizan en...
Los índices estadounidenses al alza ligeramente en el inicio de la semana Nasdaq en la zona de los 16.000 puntos Sam Altman y Greg Brockman...
¿Cuánto ahorran al año los españoles? ¿Cuáles son sus principales objetivos a corto y a largo plazo? ¿En...
El petróleo continúa su repunte tras los recientes rumores de que la OPEP+ podría decidir profundizar los recortes de producción...
Hoy en día, el yen japonés es decididamente la moneda más fuerte del G10, registrando un aumento del 0,80% frente al dólar....
Las bolsas europeas caen a principios de semana Las acciones de Bayer, en el punto de mira de los inversores Julius Baer advierte de menores beneficios...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor