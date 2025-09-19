Telefónica cerca de su objetivo de despliegue rural
Telefónica (TEF1.ES) a través de su participada Bluevía (posee el 55%), se puso como objetivo extender sus servicios en las vías...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Inditex (ITX.ES), fundada por una de las personas más ricas del mundo en la actualidad, Amancio Ortega, es una de las mayores compañías...
¿Cuáles son los eventos y puntos clave de los próximos días? Descubre en este vídeo los eventos que moverán los...
Al comienzo de la nueva semana, el euro se ve respaldado por las actualizaciones del fin de semana de las calificaciones de Moody's para Italia y Portugal....
Microsoft (MSFT.US) está decidida a ser uno de los líderes mundiales de inteligencia artificial y ya lleva tiempo invirtiendo recursos en...
Las criptomonedas comenzaron la semana con subidas, luego de que el derechista y entusiasta del libre mercado Javier Milei ganara las elecciones en Argentina,...
Cellnex (CLNX.ES) acumula una subida del 7% en los últimos 5 días y hoy es la empresa que más sube del IBEX 35. Estamos en el último...
El pasado jueves 16 de noviembre la compañía española dedicada a la fabricación de trenes, Talgo (TLGO.ES) anunció a...
Los índices europeos caen en la primera parte del día. Discursos de varios banqueros centrales programados para hoy. Primeros...
El Banco Santander (SAN1.ES) y BBVA (BBVA.ES) llevan tiempo intentando fortalecer su área de banca de inversión. De hecho, a lo largo...
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra...
PPI alemán para noviembre: Alemania informó una disminución significativa en los precios al productor de productos comerciales...
Los índices bursátiles se negociaron en su mayoría al alza durante la sesión en la región de Asia y el...
El petróleo se recupera de las caídas de ayer y sube más del 4% el Brent y el WTI. Los fondos apuntan a cubrir posiciones cortas...
Comentarios de Collins de la Reserva Federal: Los rendimientos a largo plazo han disminuido desde la última reunión de la Reserva Federal. Están...
El dólar estadounidense cotiza a la baja hoy, con el eurodolar subiendo casi un 0,3%, realizando una formación local de triple techo potencialmente...
La visita de Xi Jinping a Estados Unidos, que culminó con una reunión con Joe Biden y líderes empresariales estadounidenses, fue recibida...
Los índices estadounidenses abren con ligeras ganancias. El dólar retoma su caída, el índice dólar pierde...
La temporada de calefacción ha comenzado y, a pesar de un pequeño aumento en los inventarios en la publicación previa, esta vez el...
European stock markets gain at the end of the week Bayer shares benefit from favorable Delawere court ruling Volvo Car under pressure to sell off...
