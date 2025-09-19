📶 Cierre SEMANAL de los MERCADOS
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Hoy a las 07:00 am GMT recibimos el último informe de ventas minoristas del Reino Unido. Los datos estuvieron muy por debajo de las expectativas,...
Iberdrola (IBE1.ES) es la mayor empresa energética a nivel nacional y una de las más grandes a nivel europeo. La compañía opera...
El Banco Santander (SAN1.ES) está siendo protagonista este año de muchos titulares, ya sea por los buenos resultados reportados después...
Podemos observar el fortalecimiento del yen japonés en la mañana de hoy. Los pares de divisas USDJPY y EURJPY bajan alrededor de un 0,7%....
El dato de inflación de la Zona Euro acaba de salir y está en línea con las expectativas. El dato anual es del 2,9% para...
Acciona (ANA.ES) venderá algunas plantas de energía renovable de Acciona Energía (ANE.ES) para tratar de bajar deuda y que su rating...
La compañía liderada por Ismael Clemente, Merlin Properties (MRL.ES), presenta unos buenos resultados y convence al mercado, con una subida...
Los futuros europeos apuntan en estos momentos a una apertura mixta en la última sesión de la semana. El sentimiento algo moderado de ayer...
Ventas minoristas de octubre en términos interanuales. Actualmente: -2,7%. Esperado: -1,5%. Anteriormente: -1%. Ventas minoristas de octubre...
El gobernador Ueda del Banco de Japón comenzó su testimonio en el parlamento japonés. El banquero dijo que mantendría una...
Wall Street ha tenido resultados mixtos hoy desde el inicio de la sesión. Los contratos del S&P 500 no lograron frenar por completo la ola...
Las criptomonedas caen hoy. Bitcoin está cayendo casi un 4% y retrocediendo desde niveles cercanos a los máximos anuales cercanos a los 37.800...
Las preocupaciones sobre la salud de la economía y la estructura de la demanda de China ejercen una presión bajista sobre los precios...
La compañía eDreams (EDR.ES) sigue aumentando su plantilla a un gran ritmo. En concreto, en su primer semestre fiscal incrementó su...
Una lectura más alta de las solicitudes de desempleo y una caída mayor de lo esperado en la producción industrial tranquilizan a los...
Repsol (REP1.ES) venderá a la sociedad inversora de Amancio Ortega, Pontegadea, una parte de una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos...
Informe de producción industrial de EE. UU.: Producción industrial de Estados Unidos: intermensual -0,6% (previsión -0,4%, anterior...
Las acciones del mayor minorista estadounidense Walmart (WMT.US), que ayer alcanzaron nuevos máximos históricos, están bajando, ya...
