Apertura americana: Wall Street extiende el sentimiento positivo tras el dato PPI de inflación 📌
Wall Street extiende sus subidas superando niveles clave tras los datos positivos del IPP de EE.UU. Con la apertura de la sesión, los índices...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Petróleo La OPEP mantiene sus optimistas previsiones de demanda para 2024 y aumenta las proyecciones de demanda para 2023. La OPEP+ continuará...
La actual situación en Chile se caracteriza por una notable incertidumbre política y económica, impulsada por factores como el proceso...
Los índices del mercado europeo prolongan la onda ascendente de la sesión estadounidense de ayer y de la sesión asiática anterior,...
El paquete de datos de EE.UU. que incluye datos de ventas minoristas e inflación PPI de octubre se acaba de publicar. Se esperaba que los datos...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta sobre el par con los siguientes...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: El petróleo crudo WTI y Brent cotizan un 0,6%...
El DAX30 amplía las subidas de ayer La atención de los inversores se centra en los resultados de Siemens Energy JD.com explora...
La publicación de los datos de inflación ayer, provocó subidas espectaculares en los mercados. El mercado en estos momentos no sólo...
La aerolínea IAG continúa de enhorabuena una semana más, gracias a diferentes catalizadores que están impulsando su precio. Puntos...
Gubel, sociedad controlada por Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, lanza una oferta voluntaria para adquirir el 15% de la empresa que no controla....
Descubre en este vídeo, nuestro análisis sobre los datos de inflación publicados ayer en EEUU, que probabilidad descuenta el mercado...
Técnicas Reunidas (TRE.ES) ha pasado de perder 47,2 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022 a ganar 41,2 millones en el mismo...
Acaba de comenzar un discurso con Mario Centeno, banquero del BCE, comentando la actual política monetaria en la eurozona. Aquí están...
La empresa especializada en energías renovables está diseñando un plan para volver a los beneficios a partir de 2026. Tras el acuerdo...
Las ventas minoristas en China sorprendieron positivamente, los índices asiáticos suben Los índices europeos abren al alza Los...
Datos de inflación de octubre del Reino Unido El IPC de inflación del Reino Unido fue del 4,6% interanual frente al 4,7% interanual esperado....
Las subidas eufóricas de ayer en Wall Street apoyaron a los alcistas en la sesión asiática, que vio fuertes subidas también...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy al alza y subieron aún más durante la sesión de efectivo después...
