Una mirada técnica al West Texas Intermediate
El petróleo cotiza un 0,5% más en el día. Los precios del crudo cayeron más de un 1% hoy, pero esas caídas se borraron...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El petróleo cotiza un 0,5% más en el día. Los precios del crudo cayeron más de un 1% hoy, pero esas caídas se borraron...
Las acciones de Sea Limited (SE1.US), conglomerado tecnológico de Singapur, que cotizan en Estados Unidos, se están hundiendo hoy un 20%....
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy al alza debido a que los datos del IPC de EE.UU. de octubre fueron más débiles...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Hoy estamos viendo una caída en el sentimiento en el mercado criptográfico, donde solo DYDX y Polygon (aumentos del 12% y 4%, respectivamente)...
El informe del IPC de EE.UU. de octubre a las 13:30 GMT fue la publicación macroeconómica clave del día. Se esperaba que el informe...
DE30 supera la EMA de 200 días Las acciones de Delivery Hero suben tras la publicación de resultados Citi eleva recomendación...
La inflación al otro lado del Atlántico, dato macro que se tiene muy en cuenta, da signos positivos con el IPC y la inflación subyacente...
El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es una medida del cambio de precios de bienes y servicios en la economía de un país. En...
Aunque las ventas del segundo trimestre han superado las estimaciones de los analistas, los beneficios han sufrido una caída respecto al año...
El índice de optimismo empresarial del NFIB (encuesta de pequeñas empresas de EE. UU.) se situó en 90,7, frente al 90,5 previsto y...
Predicciones clave: Las expectativas del mercado indican una disminución en la dinámica de la inflación al 3,3% año tras...
El promotor inmobiliario ha creado una empresa con Urbanitae para desarrollar nuevos proyectos. La inversión será de alrededor de 150 millones...
Conoce la opinión de nuestro analista, Manuel Pinto, en el programa de radio de Capital Radio. La semana viene cargada de datos macroeconómicos,...
Soltec confirma el cambio de tendencia tras la publicación de sus últimos resultados trimestrales, y se dispara durante la sesión...
El índice de sentimiento ZEW de Nimetz está obteniendo un rendimiento superior a las expectativas e indica una mejora del sentimiento por...
China está considerando un nuevo paquete de estímulo de 137 mil millones de dólares para impulsar el mercado inmobiliario en dificultades,...
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de octubre es del 3,5%. Esta tasa es la misma que la registrada en los dos...
Solaria (SLR.ES) , empresa líder en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica en España, obtuvo un beneficio...
Desde comienzos de año el índice Japonés, el Nikkei 225, ha sido uno de los selectivos que mejor comportamiento ha obtenido en todo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor