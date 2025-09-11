Anglo American acuerda comprar Teck y crea un gigante del cobre valorado en más de $50.000 millones
Anglo American pactó la adquisición de Teck Resources en una transacción que reconfigura el mapa minero global y posiciona a la nueva...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Bureau of Labor Statistics – Revisión preliminar de las nóminas no agrícolas (Benchmark Payrolls): Publicado: -911.000 Esperado:...
Las bolsas en Estados Unidos iniciaron la jornada con un tono ligeramente positivo, registrando también alzas moderadas en la sesión de hoy....
El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con escasa variación, reflejando la cautela de los inversionistas en un día marcado por...
El Índice de Optimismo de la NFIB para Pequeñas Empresas subió 0,5 puntos en agosto, situándose en 100,8, casi 3 puntos por...
El mercado de valores europeo no muestra mucha volatilidad hoy. Las fluctuaciones se limitan a ±0,30% en la mayoría de los mercados, excepto...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción....
El yen japonés se ha apreciado significativamente en los últimos 20 minutos después de que el Banco de Japón anunciara la posibilidad...
Apenas unos días después del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de agosto, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)...
El mercado europeo prestará atención a la publicación del IPC de Hungría, así como los discursos del presidente del...
El oro sube un 0,65% alcanzando un nuevo máximo en los 3.658 dólares por onza. Por su parte, la plata superó los 41 dólares...
El peso colombiano inició la semana con un notable desempeño frente al dólar, siguiendo la tendencia de otras monedas emergentes que...
Mercados financieros hoy: Wall Street mixto, oro en máximos y tensión en Europa Los mercados financieros presentan un tono mixto este...
El peso mexicano inició la semana con una ligera ganancia frente al dólar, avanzando un 0.2% en la sesión. El tipo de cambio se movió...
Los futuros de gas natural retroceden hasta situarse apenas por debajo del 2,0%, corrigiendo las alzas anteriores que habían superado el 5%. El...
Los futuros sobre el CAC 40 suben un 0,6% mientras comienza la votación de confianza sobre el actual primer ministro centrista François Bayrou. El...
