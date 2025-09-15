Caídas en los índices europeos 🎯🔎
Los índices europeos cotizan en números rojos, rompiendo una racha de cuatro días de subidas, ya que las nuevas amenazas arancelarias...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Si bien los asuntos comerciales y arancelarios siguen siendo el centro de atención de los mercados financieros, el final de la semana también...
En junio de 2025, la inflación francesa se aceleró hasta el 1,0 % interanual, impulsada principalmente por un repunte de los precios de...
Datos más débiles están provocando un retroceso en la libra esterlina. La caída del PIB de Reino Unido en mayo se debe principalmente...
Donald Trump anunció aranceles amplios del 35% a Canadá, además de los aranceles sectoriales previamente impuestos, acusando al país...
Los índices bursátiles estadounidenses registran ganancias moderadas en la sesión de hoy. El Russell 2000 lidera el avance con una...
El mercado de las criptomonedas vuelve a estar en el centro de atención, con Bitcoin alcanzando un nuevo máximo histórico de 112.700...
Hoy, el capital en el mercado bursátil está rotando desde acciones tecnológicas hacia otros sectores. El Nasdaq 100 registra una caída...
El precio del gas natural registra una alza luego de que los datos de inventarios reportaran un incremento menor al previsto. Cambio en inventarios...
Los índices se mantienen en una fase de consolidación estable tras las alzas del miércoles, impulsadas por el entusiasmo en torno...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street corrige levemente; Bitcoin firme y datos laborales en EE.UU. sorprenden Wall...
El real brasileño (USDBRL) cae cerca de un 1 % intradía y se convierte en la divisa emergente con peor desempeño del día, cotizando...
El tipo de cambio en Chile abrió este viernes en torno a los 950 pesos por dólar, con un alza marginal del 0,05% intradía, en una...
Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: 1.965.000 reales; 1.980.000 previstas; 1.955.000 anteriores. Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:...
Las acciones de Delta Air Lines (DAL.US) se dispararon un 12% significativamente después de que la compañía actualizara su pronóstico...
El sentimiento en el mercado bursátil alemán es mixto en la mañana de hoy, con el Dax 40 firmando un avance de 3 décimas...
