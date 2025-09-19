El IPC de España se mantiene estable
Los datos refentes a la inflación en España se han publicado y han sido los esperados, el IPC se ha mantenido estable y se ha situado en...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
IPC de EE. UU. de octubre Índice de sentimiento ZEW alemán PIB de la eurozona y Polonia El calendario de hoy está lleno...
Datos del mercado laboral del Reino Unido de septiembre y prestaciones por desempleo de octubre: Cambio en el desempleo real 17,8k (pronóstico...
Índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico: se observa un desempeño mixto. En la primera parte del...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy a la baja, en respuesta a la perspectiva crediticia de EE.UU. recortada por Moody's. Moody's...
Tyson Foods (TSN.US) cotiza a la baja tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2023 hoy, antes de la apertura de la...
Mapfre, (MAP.ES), y Santander, (SAN1.ES), han lanzado su esperada hipoteca inversa, un producto financiero que permite a las personas mayores obtener una...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
La semana pasada, los mercados bursátiles estadounidenses experimentaron una fase de lateralización, con una escasa publicación de...
La farmacéutica danesa volvió repuntar con fuerza después de que los estudios del medicamento Wegovy, enfocado a controlar el...
El par de divisas dólar contra el yen japonés experimentó una caída rápida y pronunciada poco después de las...
¿Cuáles son los eventos y puntos clave de los próximos días? Descubre en este vídeo los eventos que moverán los...
Los índices de Wall Street inician la sesión de hoy cotizando a la baja Moody's reduce la perspectiva crediticia de EE.UU. a "negativa" Boeing...
Aunque la empresa norteamericana sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de smartphones, Xiaomi está creciendo con fuerza durante...
El Dax en zona de importantes niveles de resistencia Novo Nordisk sube tras el resultado de la encuesta Continental a la sombra de posibles recortes...
La compañía de torres de comunicación ha recuperado gran parte de las pérdidas anuales durante las últimas sesiones...
El comienzo de una nueva semana en los mercados mundiales ha sido bastante tranquilo. No se observan movimientos importantes en los índices bursátiles...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
La temporada de resultados de Wall Street está llegando paulatinamente a su fin y la mayoría de las empresas estadounidenses de gran capitalización...
La entidad catalana lidera las subidas en la bolsa española y supera el 1,27 euros por acción por primera vez desde el pasado mes de marzo....
