Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos a negativa
La agencia de calificación crediticia Moody's Investor Service rebajó el pasado viernes la calificación crediticia de Estados...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La agencia de calificación crediticia Moody's Investor Service rebajó el pasado viernes la calificación crediticia de Estados...
Las criptomonedas cotizan a la baja en la jornada de hoy. Bitcoin lucha por mantenerse por encima de los 37.000 dólares. El principal acontecimiento...
Audax Renovables (ADX.ES) arranca la semana con volatilidad pero con subidas que se sitúan por ahora en el 3,8%. Este aumento en el precio de...
El Grupo ACS (ACS.ES) ha presentado la oferta mejor valorada en el concurso público para la construcción de la nueva estación pasante...
Los futuros indican una apertura a la baja en la sesión europea. El CPI americano se publica el martes. Los futuros sobre índices...
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra...
Los índices asiáticos cotizan de forma mixta en este arranque de semana. El mercado chino está experimentando un...
Los índices europeos terminaron la última sesión de negociación a la baja esta semana. El DAX alemán cayo más...
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly: LA POLÍTICA ESTÁ EN BIEN UBICADA. LOS RIESGOS DE UN AJUSTE POLÍTICO...
Las acciones de una empresa de software Synaptics (SYNA.US) cotizan hoy con un alza de casi un 14%, ya que los beneficios y los ingresos en su primer trimestre...
La segunda fase de la última sesión de negociación de esta semana trae consigo ganancias considerables en los índices de Wall...
Solana, la séptima criptomoneda más grande por capitalización de mercado, continúa su rápido repunte de precios. Hoy...
El calendario económico de la próxima semana incluye varias lecturas macroeconómicas clave de las principales economías del...
Los índices de Wall Street de EE.UU. iniciaron con sesiones alcistas. Los miembros de la Fed están de acuerdo: todavía hay posibilidades...
La Universidad de Michigan ha publicado un informe preliminar sobre la confianza del consumidor correspondiente a noviembre. Esta ha sido la publicación...
Los resultados de Richemont acarrean ventas en el sector del lujo. Allianz sube tras presentar sus resultados trimestrales Análisis de...
El precio de las acciones de Plug Power están en caída libre después de que la empresa publicara sus resultados trimestrales. Las...
Ayer, BlackRock presentó una 19b-4 ante Nasdaq para iShares Ethereum Trust, indicando planes para negociar acciones en la bolsa Nasdaq. Esta medida...
CaixaBank (CABK.ES), así como el resto de entidades financieras españolas, se han lanzado a remunerar al accionista. Esta remuneración...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor