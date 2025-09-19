📶 Cierre SEMANAL de los MERCADOS
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie. K Logan comentaron hoy sobre la situación...
IAG (IAG.ES) es uno de los grupos de líneas aéreas más grandes del mundo con 464 aviones que vuelan a más de 243 destinos y...
En los últimos días, hemos conocido datos macreoconómicos de EEUU, China, Europa y Reino Unido, Además, hemos visto un nuevo...
Se pueden apreciar flujos de capital que buscan evitar el riesgo en los mercados financieros mundiales. Esta es la respuesta a la sesión débil...
Cellnex Telecom, proveedor independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, acaba de publicar sus...
La compañía petrolera, se mantiene en la parte alta de la tabla en la sesión de hoy en el Ibex 35, con subidas en el entorno del 1,50%....
Amadeus (AMS.ES) gana su juicio en India y pone fin a una historia que se remonta a 1999. Tras 24 años pagando unos impuestos que no le correspondían,...
La inmobiliaria española Colonial (COL.ES) cae con fuerza en la última sesión bursátil de la semana. La compañía...
Apertura a la baja de los índices en Europa. Informe de inflación de la Universidad de Michigan en USA. Dato del PIB en Reino Unido Hoy...
Los datos preliminares del PIB del Reino Unido para el tercer trimestre de 2023 fueron mejores de lo esperado. Por el contrario, los datos de producción...
En la primera parte del día, los índices de Asia y el Pacífico cotizan mayoritariamente a la baja durante la sesión. El...
Los índices de Wall Street iniciaron las operaciones de hoy ligeramente al alza, pero finalizan cotizando a la baja. El S&P 500 y el Dow...
Las inversiones alternativas a los instrumentos bancarios tradicionales pueden ofrecer oportunidades de diversificación y rendimientos potencialmente...
Duolingo (DUOL.US), empresa estadounidense que desarrolla aplicaciones de aprendizaje, cotiza hoy un 19% más y prevé alcanzar máximos...
El oro y la plata cotizan hoy un 0,6% y un 1,8% más, respectivamente, a medida que el dólar estadounidense recupera parte de las subidas...
Virgin Galactic (SPCE.US) sube un 30% en la sesión de hoy tras informar ayer de sus resultados para el tercer trimestre. La empresa publicó...
Los índices europeos suben, el DAX se impulsa 6 décimas. Merck (MRK.DE) y Henkel (HEN3.DE) se disparan. Hapag Lloyd (HLAG.DE)...
Los índices de Wall Street abren hoy al alza, con el Nasdaq impulsándose un 0,2%, mientras que el S&P 500, el Dow Jones y el Russell...
Walt Disney (DIS.US) cotiza hoy al alza tras publicar sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2023. Las cifras fueron mixtas : las ventas fueron...
