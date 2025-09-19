AUDUSD - recomendación de IFR (09-11-2023)
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Novavax (NVAX.US) ha publicado unos ingresos superiores a los esperados para el tercer trimestre, principalmente debido a las subvenciones aportadas...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Los datos de inflación en China resultaron...
Las perspectivas económicas de China se encuentran bajo tensión a causa de su débil sector inmobiliario, donde la caída de...
Antes de la apertura en Wall Street, la situación en el mercado Forex está un poco más tranquila que ayer. El dólar detuvo...
CAF (CAF.ES), la fabricante española de trenes con sede en Beasain, ha obtenido un contrato de más de 500 millones de euros en Reino Unido....
La constructora FCC (FCC.ES), a través de sus filiales de Construcción y Convensa, y en colaboración con la portuguesa Alberto Couto...
ArcelorMittal (MTS.ES) , el mayor productor mundial de acero, redujo su beneficio neto un 57% en los nueve primeros meses de 2023, hasta los 3.885 millones...
Almirall (ALM.ES) registró un beneficio neto de 13,6 millones de euros en el tercer trimestre de 2023, un 24,8% más que en el mismo periodo...
El Bitcoin rompe la resistencia de los $36.000. La principal criptomoneda sube un 3% hasta el nivel de los 36.700$. El aumento se debe a la posible aprobación...
La hotelera NH, ahora propiedad de la tailandesa Minor, se ha disparado en este 2023 gracias a la recuperación del turismo. Entre enero y septiembre...
La compañía Walt Disney (DIS.US) anunció ayer unas ganancias de 2.354 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2023 (que...
Airbus (AIR.ES) ha visto reducido su beneficio un 9% en los nueve primeros meses de 2023, hasta los 2.332 millones de euros. Sin embargo, la compañía...
Logista (LOG.ES) quiere diversificar su negocio y reducir su dependencia de la distribución tabaquera. Para ello, seguirá adquiriendo empresas...
Los índices europeos abrirán sin una clara dirección. Hoy escucharemos a distintos banqueros centrales. Solicitudes de prestaciones...
La sesión de Asia y el Pacífico ha fluctuado hoy de manera plana. Destaca el Nikkei 225, que sube un 1,50%, alcanzando así...
La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha aprobado esta tarde un nuevo medicamento contra la obesidad llamado Zepbound,...
Chile se ha enfrentado a una volitidad alta en cuanto a las tasas de largo plazo, que son las tasas que impactan en los créditos hipotecarios. En...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión de efectivo de hoy con pocos cambios en comparación con el cierre de ayer, pero...
