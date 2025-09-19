El Trigo no logra superar el área de 600
El TRIGO y otros productos agrícolas iniciaron la cotización de hoy al alza, extendiendo el movimiento alcista de ayer. Si bien el TRIGO...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El TRIGO y otros productos agrícolas iniciaron la cotización de hoy al alza, extendiendo el movimiento alcista de ayer. Si bien el TRIGO...
El petróleo continúa cotizando bajo presión esta semana. El Brent (PETROLEO) ha bajado casi un 15% respecto del máximo local...
Roblox (RBLX.US), desarrollador de videojuegos estadounidense, cotiza hoy casi un 20% más. Las acciones iniciaron la negociación de hoy con...
La compañía Rockstar, podría publicar en los próximos días las fechas del esperado lanzamiento del videojuego Grand...
ACS (ACS.ES) es uno de los referentes de la construcción a nivel mundial, y esto puede verse en contratos como el ganado recientemente en Estados...
Se pueden observar estados de ánimo optimistas en los mercados globales con los índices bursátiles de Europa y Estados Unidos cotizando...
Los índices europeos borran las caídas iniciales de la sesión El DAX sube ligeramente, Bayer (BAYN.DE) se acerca a mínimos...
Los índices de Wall Street arrancan la jornada de hoy con pocos cambios en comparación con el cierre de ayer. Si bien los futuros de índices...
Hoy el EURUSD podría ser definitivamente un par de divisas interesante debido a una serie de declaraciones de los miembros de la Fed y del BCE,...
Las acciones de Robinhood Markets (HOOD.US) cotizan hoy un 9% a la baja en el premarket. El informe puede describirse como mixto. ¡Echemos un vistazo!. Las...
La compañía liderada por José María Álvarez-Pallete, Telefónica (TEF1.ES) ha presentado sus resultados del...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La caída de los precios del petróleo, que...
La mañana estuvo acompañada de algunos discursos interesantes de banqueros del BCE y del Banco de Inglaterra. Aquí tenéis las...
Las acciones de la tecnológica norteamericana se encaminan a su novena jornada consecutiva en positivo, la mejor racha desde 2021. La compañía...
Mapfre (MAP.ES) ha vendido su negocio de Vida en Turquía a la aseguradora Zurich (ZURN.CH). Un movimiento que en cierta manera sorprende, ya que...
BBVA,(BBVA.ES), cuenta en sus filas con BBVA México, que actualmente es el principal negocio del grupo en el extranjero y su importancia no...
La compañía de energías renovables española Solaria (SLR.ES) se lanza a la inversión en Alemania y expande su red por...
Las ventas minoristas de la eurozona en septiembre fueron del -2,9% frente al -3,1% esperado. y -2,1% dato anterior Al mismo tiempo, la lectura mensual...
La farmacéutica española ha obtenido un beneficio neto de 118,8 millones de euros, un 2% menos que durante el mismo periodo del año...
La compañía de distribución Logista (LOG.ES) ha publicado esta mañana sus resultados de su año fiscal 2023 que finalizaba...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor