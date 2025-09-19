Telefónica Deutschland sube un 30% a causa de su oferta pública de adquisición (OPA)
Los índices europeos cotizan con ligeras caídas El Dax Alemán continúa retrocediendo Telefónica Deutschland...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La española Indra (IDR.ES) podría vender hasta el 49% de MInsait para reflejar el verdadero valor de la compañía. Hay que recordar...
El negocio de banca privada de Santander, (SAN1.ES), ha logrado un beneficio neto de 928 millones de euros en el tercer trimestre de 2023, lo que supone...
La compañía hotelera Meliá (MEL.ES) está realizando liquidación de algunas propiedades y ha recibido como adelanto un...
En las últimas semanas hemos conocido la publicación de los resultados trimestrales de todas las entidades bancarias de nuestro país....
Protagonismo en el día de hoy para la presentación de resultados del banco Suizo UBS, dado que es la primera publicación que hace...
A un día de la presentación de resultados del tercer trimestre del año, Telefónica (TEF1.ES) ha lanzado una OPA (Oferta Pública...
Los índices europeos apuntan a una apertura a la baja Informe API sobre inventarios de petróleo Datos de segundo nivel de Europa y...
Los datos de producción industrial alemana de septiembre se publicaron hoy a las 7:00 am GMT. Se esperaba que el informe mostrara una pequeña...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer subiendo de manera leve, después de una sesión volátil en la que...
El índice S&P 500 experimentó un alza durante cinco sesiones consecutivas, registrando las mejores ganancias semanales desde el 22 de...
Los índices de Wall Street iniciaron la primera sesión de negociación de una nueva semana al alza, pero luego borraron los resultados y...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas EURAUD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Está previsto que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anuncie su próxima decisión de política monetaria durante la próxima...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
La semana pasada, varias de las compañías más perjudicadas por los tipos altos, se dispararon por encima del 10% ante la posibilidad...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Ryanair pretende destinar una cuarta parte de sus beneficios al pago de dividendos por primera vez desde la pandemia. La aerolínea irlandesa podría...
Las empresas estadounidenses están presentando los peores resultados trimestrales de los últimos cuatro años en esta temporada de...
La primera sesión de esta nueva semana está marcada por una gran caída en los precios del gas natural estadounidense. Los precios...
