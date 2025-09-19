Apertura Americana: Wall Street sube de manera leve al comienzo de una nueva semana
Los índices estadounidenses cotizan ligeramente al alza El Nasdaq prueba la línea de tendencia bajista BioNTech sube un 5% tras sus...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices estadounidenses cotizan ligeramente al alza El Nasdaq prueba la línea de tendencia bajista BioNTech sube un 5% tras sus...
Berkshire Hathaway reportó el sábado sus resultados del tercer trimestre. La compañía propiedad de Warren Buffet, el mejor...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Grifols (GRF.ES) es un grupo empresarial del sector salud que comercializa sus productos en más de 100 países y tienen presencia directa...
Los índices europeos cotizan sin cambios relevantes El Dax alemán se aleja de una importante zona de resistencia Evotec baja...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
A principios de la semana pasada no había indicios de un cambio en la tendencia a la baja del tipo EURUSD. El euro estaba más débil...
Las criptomonedas arrancan la semana con un tono positivo. El Bitcoin cotiza por encima de los 35.000 dólares y el Ripple prosigue su rally en medio...
Las empresas estadounidenses más grandes y conocidas estan presentando estos días sus estados financieros para el tercer trimestre de 2023....
Sacyr (SCYR.ES) resaltó en su plan estratégico de 2021-2025 como un objetivo importante la reducción de deuda neta. En camino a su...
La compañía presidida por Ignacio Sánchez, Iberdrola (IBE1.ES), sigue con su programa de rotación de activos. En dicho programa,...
PharmaMar (PHM.ES), una de las compañías farmacéuticas más populares en España, ha anunciado a la CNMV que ha recibido...
Arranca la semana y aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. Tras...
Iberia (IAG.ES) y el resto de aerolíneas se encontraron en una situación dramática durante la época del Covid. Prácticamente...
El calendario macroeconómico de hoy viene algo ligero. Lo más destacable es que iremos conociendo las cifras finales de los PMIs de servicios...
En septiembre de 2023, el dato final de nuevos pedidos en el sector manufacturero aumentó en un 0,2% respecto al mes anterior, corregidos los efectos...
Los mercados de la región de Asia y el Pacífico suben con el comienzo de esta nueva semana. Los más ganadores son los índices...
Descubre dónde invertir en el 2024. El evento online más importante del año, donde 3 profesionales del mundo de las inversiones y...
El final de semana trae una extensión del mejor sentimiento en el mercado de valores. El S&P500 ha subido un 1,30%, mientras que el Nasdaq100...
La libra esterlina experimentó un aumento notable frente al dólar estadounidense, que actualmente es una de las monedas más débiles...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor