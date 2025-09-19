¡Los resultados trimestrales de Fortinet vuelven a decepcionar! 🔔
Los resultados del tercer trimestre de Fortinet (FTNT.US) han decepcionado en su desempeño financiero, ya que la compañía experimentó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los resultados del tercer trimestre de Fortinet (FTNT.US) han decepcionado en su desempeño financiero, ya que la compañía experimentó...
RESERVA FEDERAL Mantiene los tipos sin cambios en el 5,25%-5,50%,, mientras Jerome Powell, y el resto de miembros del organismo, valoran si las condiciones...
Wall Street sube tras datos más débiles del mercado laboral Los inversores dejan de creer en nuevas subidas de tipos de interés Cloudflare...
Informe laboral en Canada (octubre): Tasa de empleo en Canada se queda en el 65,6% (previsión 65,6%, anterior 65,6%) Tasa de desempleo...
Mapfre (MAP.ES) y el Banco Santander (SAN1.ES) comenzaron su alianza comercial en 2021 y ya ven los frutos. Mapfre ya ha vendido 1.000 millones...
El informe NFP de EE.UU. previsto para las 13:30 ha sido la publicación macroeconómica clave del día. Se esperaba que los datos mostraran...
Parece que poco a poco la venta del Manchester United se va acercando. Según las últimas noticias, parece que Sir Jim Ratcliffe...
El USDCAD probablemente experimente una elevada volatilidad hoy a primera hora de la tarde. Esto se debe a que los informes de empleo de octubre de Estados...
En este vídeo analizamos los eventos económicos más importantes de los últimos días, y como ha afectado a cada clase...
La atención de los inversores en la última sesión de esta semana se centrará en la lectura del informe NFP de EE.UU., que pondrá...
Fluidra (FDR.ES) es el líder a nivel global del sector de piscinas y el wellness. Fue fundada en 1969 y cuenta con una dilatada experiencia en el...
Presentación de resultados de uno de los gigantes del sector de la automoción a nivel mundial, en este caso BMW, que ha sorprendido positivamente...
¡El informe NFP de octubre es la publicación clave del día! El informe se publicará hoy a las 13:30 y se espera que muestre...
La compañía dirigida por Tim Cook publicó ayer a cierre de sesión las cuentas del cuarto trimestre fiscal. El beneficio por...
Acerinox (ACX1.ES) presenta unos resultados con reducciones tanto en la producción como en las ventas. La compañía ha disminuido...
La española Sacyr (SCYR.ES) realizará desinversiones de su negocio de concesiones en Colombia. La empresa tratará...
Índices europeos apuntan a abrir al alza. Informe de empleo de octubre en Estados Unidos y Canada. Discursos de miembros de la Fed y...
Los índices estadounidenses extendieron la racha alcista un día más y terminaron la jornada de ayer en verde. El S&P 500 subió un...
Apple (AAPL.US) acaba de publicar sus resultados del cuarto trimestre de su año fiscal. Aquí están los detalles clave del informe. Resultados...
Los principales índices bursátiles de Europa subieron hoy, con el DAX, FTSE y CAC40 subiendo cerca del 1,5%, mientras que los resultados...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor