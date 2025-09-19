Apple publicará informe financiero tras el cierre de campana 🕤 ¿Los rendimientos sorprenderán a Wall Street? 📊
Apple (AAPL.US) informará los resultados del año fiscal del cuarto trimestre después de la sesión estadounidense. Wall Street...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El New York Times informa que Estados Unidos está presionando para que Israel acepte un alto el fuego en la Franja de Gaza. Según el artículo,...
Starbucks (SBUX.US) ha presentado hoy sus resultados del cuarto trimestre y su año fiscal 2023. La empresa ha conseguido entusiasmar al mercado...
Wall Street sigue subiendo, el nasdaq lidera las subidas con más de un 1% arriba. Solicitudes de desempleo en EE.UU. ligeramente por encima...
La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) publicó hoy a las 15:30 un informe semanal oficial sobre los inventarios...
Las cifras de los pedidos de las fábricas americanas bajaron un 2,8% vs el 2,3% que se esperaba (1,2% de dato previo). Al...
Beneficios en las principales empresas europeas Hugo Boss sube un 7% con sus buenos resultados Lufthansa mejora sus cifras El mercado: La...
Peticiones de subsidio por desempleo Peticiones de subsidio por desempleo: 217.000 vs 210.000 esperados (210.000 de dato previo) Peticiones...
Caterpillar informó de sus resultados para el tercer trimestre del 2023 este martes. Las cifras de ventas y beneficios mejoraron las expectativas...
Meta (META.US) sigue teniendo problemas con los reguladores. La compañía americana liderada por Mark Zuckerberg sigue teniendo...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hace unos minutos. El consenso de los mercados confiaba...
El mes de octubre fue un mal mes para los mercados en general, de hecho, ya hemos escrito sobre ello en nuestro repaso mensual. Puedes consultarlo pinchando...
El Banco de Inglaterra (BoE) tiene intención de mantener los tipos de interés en el nivel actual del 5,25% en la reunión de hoy. La...
La decisión de Repsol (REP1.ES), de suspender temporalmente las inversiones en algunos de sus proyectos industriales en España, hasta que...
Presentación de resultados del gestor aeroportuario Aena, que sube de manera vertiginosa en la sesión de hoy, tras publicar un beneficio...
Grifols (GRF.ES) acaba de presentar resultados y encontramos luces y sombras. La compañía ha conseguido aumentar sus ingresos en un...
La bolsa española cerró el mes de octubre alrededor de los 9.000 puntos en un periodo marcado por el aumento de la volatilidad....
La Reserva Federal ha decidido de nuevo hacer una nueva pausa en su programa de política monetaria, dejando por unanimidad los tipos de interés...
El Norges Bank anunció su última decisión de política monetaria hace unos minutos. Se esperaba que el banco central noruego...
Repsol (REP1.ES) reportó recientemente unos resultados que no eran demasiado buenos, pero parece que está poniendo en marcha otras estrategias...
