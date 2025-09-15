Las empresas con exposición en China se benefician de los rumores de estímulo💡
Las acciones de empresas europeas con fuertes vínculos con China ganan valor, impulsadas por el optimismo en torno a un posible paquete de estímulo....
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Las acciones de empresas europeas con fuertes vínculos con China ganan valor, impulsadas por el optimismo en torno a un posible paquete de estímulo....
Las acciones de Barry Callebaut (BARN.CH), el mayor procesador de cacao del mundo, caen un 12% tras presentar resultados financieros, que revelaron una...
La semana pasada, el precio del Bitcoin se disparó un 6%, y ayer, la criptomoneda alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico,...
El sentimiento en los mercados bursátiles globales es positivo, ya que el dólar estadounidense se mantiene débil. Los inversores esperan...
El IPC noruego de junio se situó en el 3%, frente al 3,2% previsto y el 3% anterior. La corona noruega cayó ligeramente tras un informe de...
Los futuros de los índices de Wall Street retroceden ligeramente tras las subidas de ayer. Por su parte, los futuros de los índices europeos...
Wall Street registra una alza tras disiparse las preocupaciones de los inversores sobre una política monetaria estadounidense excesivamente...
El peso mexicano continúa operando con relativa estabilidad frente al dólar este martes, en una jornada marcada por la publicación...
Una nueva medida de la administración Trump ha generado un verdadero terremoto en el mercado global del cobre. El presidente de Estados Unidos anunció...
Actas del último encuentro de la Reserva Federal: Todos los participantes consideraron apropiado mantener la tasa de los fondos federales...
El tipo de cambio en Chile arrancó la jornada con una clara tendencia alcista, en un entorno marcado por riesgos globales elevados y una renovada...
Según una publicación del presidente de EE. UU., Donald Trump, en Truth Social, Estados Unidos impondrá los siguientes aranceles a...
La decisión más reciente de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés (en el rango de 4,25 %–4,50 % desde...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 NASDAQ y S&P rompen resistencias clave, impulso alcista técnico. Aranceles a la...
Peter Navarro, asesor comercial del presidente Donald Trump, ha criticado públicamente a Apple por mantener su dependencia de la manufactura en...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios de crudo: actual: 7,070 millones de barriles; previsión: -1,700 millones; anterior:...
Wall Street arranca la jornada con un renovado optimismo, luego de que las declaraciones de Donald Trump en la rueda de prensa de ayer arrojaran algo de...
El informe de ventas mayoristas en EE. UU. correspondiente a junio registró una caída del -0,3 % mensual, frente al aumento del 0,2 % esperado...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor