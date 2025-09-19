Calendario económico: Decisión del BOE y datos de los PMIs para los países europeos 📌
Decision de tipos de interés en Reino Unido. PMIs en toda la zona euro. Peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos. Los futuros...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Decision de tipos de interés en Reino Unido. PMIs en toda la zona euro. Peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos. Los futuros...
Las acciones y divisas asiáticas, lideradas por las empresas tecnológicas, han experimentado un ligero repunte. El aumento se...
El sentimiento en el mercado europeo fue mayoritariamente positivo hoy. El DAX cerró la sesión casi un 0,7% más, el CAC40 sube...
El Nasdaq100 sube un 1,8% y el S&P500 un 1,25% tras la decisión de la Fed y la conferencia posterior a la reunión. La Reserva Federal...
La reacción del mercado por la decisión del FOMC es casi inexistente y no es una sorpresa: el cambio en los tipos no se esperaba y,...
Tal como se esperaba, la Reserva Federal dejó los tipos de interés sin cambios en el 5,25-5,5%. En la primera reacción, el dólar...
El fabricante de generadores de energía industriales, portátiles y domésticos, Generac Holdings (GNRC.US), experimenta un notable...
Los contratos de futuros de zinc (ZINC) suben hoy un 4% en respuesta al debilitamiento del dólar, la caída de los rendimientos de los bonos...
Los índices de Wall Street cotizan ligeramente al alza antes de la decisión de la Reserva Federal. El S&P 500 sube un 0,3% La subasta...
Informe de inventarios de petróleo (EIA) de EE. UU: Inventarios de petróleo crudo: 0,733 millones de barriles frente a 1,802 millones...
La decisión del FOMC se tomará hoy a las 19:00 CET/18:00 GMT. Si bien los inversores en general esperan que la Reserva Federal mantenga las...
EE.UU., datos finales del PMI ISM para la industria. Real: 46,7. Predicciones: 49. Anteriormente: 49 Subíndice de empleo. Real: 46,8. Predicciones:...
Telefónica (TEF1.ES) está teniendo un año bastante movido en cuanto a su accionariado se refiere. Ayer se propagó...
Las subastas de bonos a 10 años aumentan en 2.000 millones de dólares frente a los 3.000 millones previstos Las subastas de bonos a dos...
13:15 BST: EE.UU., informe ADP. Real: 113k. Predicciones: 150k. Anteriormente: 89k.
Los datos de EE.UU. en el punto de mira de los inversores Los resultados de Toyota Motors respaldan a los representantes del sector automovilístico...
PMI manufacturero global/CIPS del Reino Unido de octubre: 44,8 (est 45,2; anterior 45,2)
La empresa danesa Orsted (ORSTED.DK) ha anunciado que ha contabilizado un cargo por deterioro de 28.400 millones de coronas danesas (4.030 millones de...
Los futuros europeos apuntan a una apertura alcista de la sesión de contado de hoy Los datos del mercado laboral de EE.UU. y la decisión...
Durante la sesión en los mercados APAC, varios funcionarios japoneses realizaron comentarios sobre los recientes movimientos en los pares vinculados...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor