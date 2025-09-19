Resumen diario: Wall Street se recupera de la caída inicial, el USD sube
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy a la baja, pero lograron recuperarse de las caídas. El S&P 500 cotiza un 0,5%...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Sarepta Therapeutics (SRPT.US) cotiza a la baja producto de una presión masiva. Las acciones han bajado alrededor de un 40% durante el día,...
Esta noche 31 de octubre muchos niños saldrán a su vecindario para pedir caramelos, algunos de ellos con disfraces terroríficos para...
Las acciones de Arista Networks (ANET.US) suben a doble dígito en la sesión de hoy en respuesta a los resultados y las previsiones financieras...
Meta (META.US) ha confirmado que lanzará un servicio de suscripción para Instagram y Facebook. La empresa ha anunciado en su blog...
Advanced Micro Devices (AMD.US) se prepara para anunciar sus resultados del tercer trimestre tras el cierre de la sesión de hoy, 31 de octubre....
Wall Street abre de forma mixta pero en estos momentos cae. El Dow Jones prueba el área de los 33.000 puntos. Ganancias de Caterpillar, Pfizer...
Las bolsas en Europa suben durante la sesión de hoy. Los datos del PIB y del IPC de la eurozona apuntan al fin definitivo del ciclo de ajuste. Las...
El Conference Board publicó el índice de confianza del consumidor de octubre a las 3:00 pm de hoy. Se esperaba que el índice general...
Petróleo Los precios del petróleo retrocedieron al comienzo de una nueva semana. Israel intensificó las operaciones terrestres...
El informe mensual del PIB canadiense de agosto se ha publicado hoy a las 12:30 pm GMT. Se esperaba que el informe mostrara una expansión del 0,1%...
El beneficio neto durante los 9 primeros meses del año fue de 1.060 millones de euros, un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior....
Prosegur (PSG.ES) ha presentado sus resultados del tercer trimestre del 2023 y han decepcionado al mercado. La compañía...
La petrolera británica BP, ha informado esta mañana sus resultados trimestrales, mostrando unos datos ligeramente superiores a los del último...
Publicación de resultados de Indra, mostrando un sólido crecimiento en las ventas a un ritmo de doble dígito en los nueve primeros...
¡Telefónica (TEF1.ES) sigue en boca de todos! Ayer adelantamos en nuestro apartado de noticias que el SEPI estaba abierto...
IPC armonizado de la eurozona (interanual) - Oct P: 2,9% (expectativas 3,1%; anterior 4,3%) - IPC básico (interanual) - Oct P: 4,2% (exp 4,2%;...
La compañía británica llevaba varios años intentando cerrar un acuerdo, el mercado español está cada vez más...
Los índices europeos apuntan a una apertura mixta para la sesión de hoy Enfoque en los datos preliminares del IPC y el PIB de la eurozona...
BBVA (BBVA.ES) acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre, y pese a los buenos datos, podría mostrar un enfriamiento en algunas líneas. La...
