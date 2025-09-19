ÚLTIMA HORA: ¡Gran disminución de ventas minoristas en Alemania!
Ventas minoristas de septiembre -0,8% frente al +0,5% m/m esperado. Anteriormente -1,2% m/m. Lectura interanual de -4,3% frente al -4% esperado y la...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Ventas minoristas de septiembre -0,8% frente al +0,5% m/m esperado. Anteriormente -1,2% m/m. Lectura interanual de -4,3% frente al -4% esperado y la...
La conferencia telefónica con el presidente Ueda sobre la decisión del BoJ ha tenido luegar hoy. Estos son los comentarios más importantes...
Como se esperaba, el Banco de Japón mantuvo su objetivo del -0,1% para las tasas de interés a corto plazo y para los rendimientos...
Wall Street está obteniendo beneficios esta semana. Los principales índices, el Nasdaq 100 y el SP500, subieron más del 1%. La...
Tesla (TSLA.US) enfrenta una presión a la baja, influenciada por una caída más amplia en las acciones de automóviles provocada...
El Bitcoin comienza una semana donde la atención principal de los mercados estará puesta en la decisión de la Fed el miércoles...
Iberdrola, (IBE1.ES) pujará en total por más de 8.000 megavatios (MW) de energía eólica marina en Japón, Noruega...
A diferencia de lo que muchos consumidores puedan pensar, los bancos no quieren activos inmobiliarios. O al menos, no por obligación. Banco Santander...
La sesión de hoy trae consigo un ligero aumento de la volatilidad del yen japonés debido a la decisión de política monetaria...
Wall Street empieza la semana con signo positivo. El dólar cotiza a la baja, con el EURUSD subiendo un 0,45%. Amazon (AMZN.US) subió...
Está previsto que el Banco de Japón anuncie su decisión de política monetaria en las próximas horas. No se espera que...
¿Esperamos un repunte en el mercado de valores? Como hemos señalado en nuestros informes recientes, hemos estado observando de cerca...
McDonald´s (MCD.US) presenta sus resultados del tercer trimestre de 2023 y son bien vistos por el mercado. La compañía...
El informe del IPC alemán de octubre se publicó hoy a la 14:00 horas. Datos del IPC alemán de octubre Anual: 3,8% interanual...
Los índices europeos cotizan al alza El DAX vuelve a subir por encima de los 14.800 pts Siemens Energy sube un 5% debido a que el director...
Ferrovial (FER.ES) es una empresa que se dedica a la construcción y gestión de infraestructuras, entre las que destacan las autovías...
En un entorno como el actual en el que la inflación ha pasado a ser un tema protagonista en nuestro día a día, Halloween no iba a...
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2023 está en pleno apogeo. La semana pasada estuvo dominada por los resultados...
Existen rumores de que el gobierno podría adquirir a través del Sepi el 5% de Telefónica (TEF1.ES). Dentro...
Este fin de semana un incendio en una mina de carbón de ArcelorMittal (MTS.ES) provocó el fallecimiento de 44 trabajadores y dos desaparecidos. Este...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor