El EUR sube tras los comentarios agresivos de los miembros del BCE
El euro cotiza hoy al alza frente al dólar estadounidense. Si bien cayó tras la falta de datos del IPC español de octubre, esas caídas...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El informe del PIB alemán para el tercer trimestre de 2023 se publicó hoy a las 9:00 a. m. GMT. Se esperaba que el informe mostrara una contracción...
La entidad con sede en Málaga obtuvo un beneficio de 285 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4,9%...
El informe preliminar de inflación del IPC español de octubre se publicó hoy a las 8:00 am GMT. Se esperaba que el informe mostrara...
Los índices europeos se preparan para una apaertura al alza Datos de inflación IPC de España y Alemania ¡Decisiones...
Israel afirmó que su ejército comenzó la siguiente fase de la guerra contra Hamás e intensificó las operaciones...
En todos los deportes existen grandes rivalidades históricas, cuando hablamos de baloncesto pensamos en los Lakers y los Celtics, en baseball están...
Block Inc (SQ.US), o anteriormente conocida como Square, es una compañía americana que se dedica al procesamiento de pagos y servicios de...
Los índices indican una apertura al alza para la sesión bursátil en Wall Street. Los datos del PCE de EE.UU. salieron como...
CaixaBank (CABK.ES) ha presentado hoy sus resultados trimestrales y mantiene la línea que ha tenido el resto del sector. La compañía...
El paquete de datos de septiembre de Estados Unidos, incluidos los datos de inflación PCE, se publicó hoy a la 1:30 p.m. BST. Los datos del...
El Viejo Continente sube de manera leve al final de la semana Los datos del PCE de EE. UU. se publicarán a la 1:30 p. m. BST Los inversores...
Te presentamos nuestro repaso semanal, donde analizaremos el comportamiento de los principales activos financieros durante los últimos días...
Mapfre (MAP.ES) presenta unos resultados mixtos, donde ha conseguido aumentar las primas pero ha sufrido una disminución del beneficio neto. La...
Amazon (AMZN.US) publicó ayer los resultados del tercer trimestre de 2023 después del cierre del mercado, lo que provocó un aumento...
Ford (F.US) registró beneficios netos de 4.852 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2023, un aumento del 14,1% respecto...
El oro está siendo uno de los activos más rentables del 2023. En este seminario te explicamos cuales han sido los motivos que le han permitido...
La aerolínea española reportó un beneficio operativo de 1.750 millones de euros durante el tercer trimestre del año impulsado...
La publicación del PIB español del tercer trimestre de 2023 es el dato macro más importante para la mañana de hoy en Europa....
Índices europeos apuntan a abrir al alza. El PCE de septiembre. Publicación de resultados de Chevron y de Exxon Mobil Los...
